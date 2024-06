Life by You wird nicht erscheinen

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Paradox Interactive hat die Entwicklung des Die Sims-Konkurrenten Life by You abgebrochen. Das wurde mit einem Forumpost des Publishers veröffentlicht, der eine Nachricht des stellvertretenden Geschäftsführers Mattias Lilja enthält. Laut diesem habe eine erneute Prüfung des Spiels ergeben, dass man zu weit von einem guten Zustand des Spiels entfernt gewesen sei. Das Spiel habe zwar auch Stärken gehabt, aber es sei besser gewesen hier abzubrechen. Lilja erklärte die Entscheidung so:

Life by You wurde schon für eine lange Zeit entwickelt und wir freuten uns über das Potential des Spiels. Unsere Hoffnung war immer, dass es in diesem für uns neuen Genre ein Zeichen setzen könnte. Deshalb haben wir es zweimal verschoben, um dem Studio und dem Spiel eine faire Chance zu geben, sein Potential zu entfalten. Für jede Verschiebung sahen wir inkrementelle Verbesserungen, die uns im Nachhinein vielleicht fälschlicherweise auf Details fokussieren ließen anstatt auf das große Ganze.

Im Februar dieses Jahres war bereits der Start der nun nicht stattfindenden Early-Access-Phase auf Juli verschoben worden. Auch damals wurden nötige Verbesserungen angeführt, die zu der Verschiebung geführt hätten. Life by You war erst Anfang März 2023 angekündigt worden, es sollte eine Lebenssimulation in einer offenen Sandbox ohne Ladebalken werden, bei der die Charaktere mit echter Sprache kommunizieren, es sollten Mods unterstützt werden und wie bei Die Sims das Leben einzelner Personen gespielt werden können. Entwickler war das 2019 gegründete Studio Paradox Tectonic, es wäre das Erstlingswerk des Studios gewesen.

Paradox Interactive hatte Ende letzten Jahres das unfertige Cities - Skylines 2 veröffentlicht, das trotz Patches immer noch von technischen Problemen geplagt wird. Die Entscheidung des Abbruchs der Entwicklung aufgrund von qualitativen Bedenken steht daher im Gegensatz zu vorherigen Entscheidungen des Publishers.