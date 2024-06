Street Fighter: Neuverfilmung verzögert sich, Regisseure ausgestiegen

PC Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Street Fighter 6 ab 23,66 € bei Amazon.de kaufen.

Noch im April des letzen Jahres berichteten die beiden Regisseure Danny und Michael Philippou, mit der Umsetzung einer neuen Street Fighter-Verfilmung beschäftigt zu sein, die auf der gleichnamigen Spieleserie von Capcom basiert.

Legendary Pictures und Capcom wollten mit der Produktion des Streifens demnächst an den Start gehen, da aber Danny und Michael Philippou noch mit ihrem nächsten Horrorfilm Bring her Back beschäftigt sind, sind sie wegen Terminschwierigkeiten aus dem Projekt ausgestiegen. Davor gelang den beiden YouTubern mit ihrem bekannten RackaRacka-Kanal ein kleiner Überraschhungshit mit dem Horrorstreifen Talk to Me.

Jedenfalls steht der Street Fghter-Film jetzt ohne Regisseur da, so dass sich der geplante Produktionsstart verzögern dürfte. Sehr weit war die Verfilmung ohnehin noch nicht fortgeschritten, da noch keine Entscheidung über die involvierten Darsteller und die Produktionscrew getroffen war.