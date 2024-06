PM: Assassin’s Creed® Shadows: Infos über die Komponisten hinter dem Original-Soundtrack veröffentlicht (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 17. Juni 2024 – Ubisoft hat die Komponisten bekannt gegeben, die an der Entwicklung des Original-Soundtracks von Assassin's Creed® Shadows beteiligt sind. Vier exklusive Tracks wurden am vergangenem Feitag, den 14. Juni, enthüllt. Sie sind auf allen Plattformen verfügbar, die auf der folgenden Seite zu finden sind: https://ubisoftmusic.ffm.to/themesofshadows.

Nach der Veröffentlichung des Gameplay-Walkthroughs während der Ubisoft Forward, enthüllt Ubisoft die Talente, die die musikalische Atmosphäre von Assassin's Creed Shadows gestalten werden. Sie kommen aus unterschiedlichen Bereichen, vertreten verschiedene Genres und Einflüsse und werden gemeinsam einen fesselnden, überraschenden und denkwürdigen Soundtrack für die Spieler:innen liefern.

Drei verschiedene Komponisten-Teams sind beteiligt:

Das Musik-Duo The Flight, bestehend aus Joe Henson und Alexis Smith, war bereits an Assassin's Creed Odyssey beteiligt und kehrt zurück, um die Originalmusik für Assassin's Creed Shadows zu komponieren. Sie arbeiteten eng mit den Teams von Ubisoft zusammen, um traditionelle japanische Instrumente und Musiker:innen in einen modernen Stil einzubinden und so einen einzigartigen Sound für das Shadows-Universum zu schaffen.

Ubisoft Québec* arbeitet außerdem eng mit der japanischen Psych-Rock-Gruppe TEKE::TEKE aus Montreal zusammengearbeitet, um mehrere Original-Songs für das Shadows-Universum zu entwickeln. Die Band verwendet traditionelle japanische Instrumente, Flöte und Posaune neben einer wilden Wut von Gitarren und cineastischem Gesang, mit einem Sound, der an die psychedelischen japanischen Soundtracks der 1960er und 70er Jahre erinnert. TEKE::TEKE verwendet eine durchdachte und experimentelle Herangehensweise, um ihre gefühlsbetonten Klanglandschaften zu kreieren, die der musikalischen Reise der Spieler:innen in Shadows eine unerwartete Wendung geben.

Darüber hinaus arbeiteten Hugo Brijs, Alex Cameron Ward und Félix Rebaud-Sauer vom Komponisten-Team Thunderdrum mit Tiggs Da Author, einem in Tansania geborenen Rapper, Sänger, Songwriter und Produzenten aus Süd-London, zusammen, um eine psychedelische Rock-Fusion zu schaffen, die dem Soundtrack von Assassin's Creed Shadows eine zusätzliche Ebene verleiht.

Ubisoft Québec möchte durch den Mix einer großen Bandbreite an Klängen, Musik, Einflüssen und Stimmen eine fesselnde und überraschende musikalische Untermalung schaffen, die die Spielenden im Spiel entdecken können. Mit dieser ersten EP lassen sich die wichtigsten musikalischen Themen des Spiels entdecken, darunter eine völlig originelle und einzigartige Interpretation des Hauptmotivs der Marke: Ezio's Family, by TEKE::TEKE.

Assassin’s Creed Shadows erscheint weltweit am 15. November über Ubisoft+**, auf PlayStation®5, Xbox Series X|S, Amazon Luna, Macs mit Apple Silicon über den Mac App Store sowie für Windows PC über den Ubisoft Store und Epic Games Store erscheinen wird. Mit einem Abonnement von Ubisoft+ oder mit der Ultimate Edition kann man bereits drei Tage früher, am 12. November, spielen.

About The Flight

​Ivor Novello award winning duo Joe Henson and Alexis Smith began collaborating in 2005. After realizing they had a similar approach to life and wildly divergent musical tastes, they formed a creative partnership that quickly encompassed songwriting, production, and composition. The duo have worked with some of the biggest names in the music industry as well as being renowned composers for triple A video games titles, including Assassin’s Creed Odyssey.

About TEKE::TEKE

​TEKE::TEKE is a Montreal-based Japanese psych-rock group composed of guitarists Sei Nakauchi Pelletier & Hidetaka Yoneyama, bass player Mishka Stein, drummer Ian Lettre, flutist Yuki Isami, trombone player Etienne Lebel, and visual artist and vocalist Maya Kuroki. Featuring traditional Japanese instruments, flute and trombone alongside raging guitars and a pulsing rhythm section, TEKE::TEKE creates a sound reminiscent of 1960’s and 70’s era psychedelic Japanese soundtracks, with an experimental approach and a frenetic, modern twist.

About Thunderdrum

​Led by Hugo Brijs, Alex Cameron Ward, and Felix Rebaud-Sauer, Thunderdrum is a composer team based in London, UK. Their credits include work for Fortnite, BBC Film, Ford, Coca-Cola,,Adidas, and many more world famous brands and production houses.

About Tiggs Da Author

​Tiggs Da Author is a Tanzanian-raised and London-based singer-songwriter, producer, and rapper. Since his artist debut, Tiggs has instilled his soulful yet gritty voice into the DNA of British music and showcased an ability to shift across many genres; from Grime, to Afro-Soul, to Jazz infused Pop.

Über Assassin’s Creed

​Seit ihrer Erstveröffentlichung im Jahr 2007 hat sich die Assassin's Creed-Reihe weltweit mehr als 200 Millionen Mal verkauft. Die Marke zählt heute zu einer der meistverkauften Spielereihen in der Geschichte der Videospiele. Assassin’s Creed ist in der Branche bekannt für seine vielfältigen und fesselnden Geschichten, die weit über Videospiele hinausgeht, da die Marke in viele andere Unterhaltungsmedien einfließt.

Über Ubisoft

​Ubisoft kreiert Welten mit dem Ziel, das Leben der Spieler:innen mit originellen und unvergesslichen Unterhaltungserlebnissen zu bereichern. Die globalen Teams von Ubisoft erschaffen und entwickeln ein umfassendes und vielfältiges Portfolio an Spielen, darunter Marken wie Assassin's Creed®, Brawlhalla®, For Honor®, Far Cry®, Tom Clancy's Ghost Recon®, Just Dance®, Rabbids®, Tom Clancy's Rainbow Six®, The Crew®, Tom Clancy's The Division® und Watch Dogs®. Über Ubisoft Connect können Spieler:innen ein Ökosystem von Diensten nutzen, um ihr Spielerlebnis zu verbessern, Belohnungen zu erhalten und plattformübergreifend mit Freund:innen in Kontakt zu treten. Mit Ubisoft+, dem Abonnementdienst, können sie auf einen wachsenden Katalog von mehr als 100 Ubisoft-Spielen und DLCs zugreifen. Für das Geschäftsjahr 2023-24 erzielte Ubisoft einen Nettoumsatz vor Abgrenzungen von 2,32 Milliarden Euro. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte: www.ubisoftgroup.com

© 2024 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered trademarks in the US and/or other countries.