Lies of P: Artbook von Dark Horse Comics angekündigt

PC XOne Xbox X PS4 PS5 MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Lies of P ab 59,90 € bei Amazon.de kaufen.

Der US-amerikanische Comicverlag Dark Horse hat mit The Art of Lies of P ein 224-seitiges Hardcover-Artbook im Großformat zum letztes Jahr erschienenen Soulsborne-Titel Lies of P (Angespielt-Artikel von Jörg Langer auf der gamescom 2022) für Mitte November dieses Jahres angekündigt. Der aufwendig und in Farbe gestaltete Bildband ist in enger Zusammenarbeit mit dem südkoreanischen Entwickler Round 8 Studio entstanden und kann bereits vorbestellt werden. Informationen dazu findet ihr in den Quellen verlinkt. Das Buch wird neben zahlreichen Artworks, Fotos und Konzeptzeichnungen auch einige Hintergrundinfos und -Storys beinhalten und allgemein die Entwicklung des von Pinocchio (Carlo Collodi) inspirierten Spiels dokumentieren. Der Fanservice soll laut Round 8 im Vordergrund stehen. Ji-Won Choi, Chefentwickler von Lies of P nahm zu der Kooperation mit Dark Horse wie folgt Stellung: