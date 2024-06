Teaser Moritz hat seinen Joker für einen Redaktionsbesuch eingelöst und wird prompt vors Mikro gezerrt. Das Timing ist perfekt: Gemeinsam mit Jörg kann er das Summer Game Fest Revue passieren lassen.

Heute hat Jörg einen etwas anderen Gast im Podcast: Moritz hat sich einen Besuch in der Redaktion als Joker für seine große Unterstützung der letzten Weihnachtsaktion ausgesucht. Dazu war er gut über das zurückliegenden Summer Game Fest informiert und willens, zu podcasten. Lehnt euch also zurück und lauscht, welche Enttäuschungen und Hype-Kandidaten die beiden aus all den jüngsten Showcases mitgenommen haben.

Die Timecodes dieser Folge: