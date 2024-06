Bloodborne: FromSoftware hätte gerne PC-Version

PS4

Gerüchte und Spekulationen über einen PC-Port des PlayStation-exklusiven Bloodborne gibt es im Grunde schon seit es das Spiel selbst gibt. Erschienen ist das flotte Soulslike bekanntlich vor über neun Jahren im März 2015 für PlayStation 4. Vor vier Jahren brodelte die Gerüchteküche bezüglich eines angeblichen Remasters besonders heiss und ein Jahr später stand ein mutmaßliches Remake im Fokus der Spekulationen. Bis heute hat sich trotz großer Sehnsucht der PC-Spielerschaft wenig in dieser Richtung getan.

Im März dieses Jahres erst befragte das Magazin IGN im Rahmen eines Interviews zu Elden Ring den Gamedesigner und Dark Souls-Erfinder Hidetaka Miyazaki, ob es Pläne zur Bloodborne-IP gäbe, worauf dieser auf den Rechteinhaber des Franchises Sony verwies und nur wenig zum Thema zu sagen hatte.

In einem aktuellen Interview mit der PC Gamer zum DLC Shadow of the Erdtree hingegen war Miyazaki durchaus redseliger. Auch wenn er in offizieller Funktion nichts dazu sagen könne, eine ganz persönliche Meinung hätte er dennoch zum Thema: "Ich weiss, dass diese Leute einen PC-Port von Bloodborne wollen." – dabei deutete er laut PC Gamer auf den im Raum anwesenden FromSoftware-Producer Yasuhiro Kitao und Dolmetscher Bobby Simpson und meinte damit das gesamte FromSoftware Studio. Dann fuhr Miyazaki fort:

Wenn ich aber sage, dass ich eine PC-Version will, bekomme ich Ärger. Aber ganz persönlich habe ich nichts dagegen. Als einer der Entwickler von Bloodborne ist es natürlich meine persönliche und ehrliche Meinung, dass ich es gerne sähe, wenn mehr Spieler Bloodborne genießen könnten. Besonders als Spiel, das jetzt nach fast 10 Jahren erwachsen wird, eines dieser Spiele aus der Vergangenheit, das auf älterer Hardware droht verloren zu gehen. Ich denke, bei jedem Spiel dieser Art wäre es schön, wenn mehr Spieler die Möglichkeit hätten, das zu erleben und dieses Relikt der Vergangenheit wiederzubeleben. Was mich betrifft, ist das also definitiv nichts, wogegen ich etwas einzuwenden hätte.

Diesen Aussagen lässt sich natürlich nicht entnehmen, ob die Entwickler Kenntnis über ein wie auch immer geartetes Remaster- oder Remake-Projekt haben oder ob überhaupt etwas da dran sein könnte. Deutlich wird nur, dass Hidetaka Miyazaki selbst, sowie das Studio FromSoftware samt den Produzenten eine Portierung von Bloodborne auf den PC befürworten, wenn nicht sogar wünschen würden. Liegt es also an Sony, dass das Spiel bis heute PS4-exklusiv geblieben ist? Oder könnte uns noch eine Überraschung erwarten? Sollte sich in der Sache doch noch etwas tun, werdet ihr es hier auf GamersGlobal erfahren.