Star Trucker: Interstellare Lkw-Simulation erscheint am 03.09.2024

PC Xbox X

Entwickler Monster and Monster und Indie-Publisher Raw Fury haben mit einem neuen Trailer den Erscheinungstermin von Star Trucker bekannt gegeben. Wie der Name schon andeutet, handelt es sich um eine Fernfahrer-Simulation. Hier fahrt – oder vielmehr fliegt – ihr aber ferner als je zuvor, denn ihr transportiert Güter in einem SF-Szenario zwischen den Sternen. Eure Gefährte sehen aber bewusst dennoch wie archetypische amerikanische Trucks aus.

Ab dem 3. September 2024 könnt ihr auf PC und Xbox über den Sternen-Highway düsen – der Titel wird dabei ab Launch im Game Pass spielbar sein. Bereits jetzt ist zudem eine Demo bei Steam verfügbar.