The Relic - First Guardian: Düsteres Soulslike aus Südkorea kommt 2025

PC XOne PS5

Erstmals Ende letzten Jahres mit einem knapp sechseinhalb-minütigen, kommentierten Enthüllungstrailer vorgestellt, wurde The Relic - First Guardian nun im Rahmen des Summer Game Fest 2024 mit einem neuen Gameplay-Trailer bedacht, der neue Einblicke in das düstere Soulslike aus Südkorea gewährt. Das einminütige Video könnt ihr euch unter der News anschauen. Entwickler Project Cloud Games und Publisher Perp Games zeigen hier geradezu typische Soulslike-Kost für Genrefans.

Vom Grafikstil und dem Setting her erinnert der Titel an Lords of the Fallen mit einem leichten Mortal Shell-Einschlag. Mit dem wuchtigen Kampfsystem samt Schlagen, Blocken, Ausweichen und besonders wirkungsvollem Parieren kommt der Titel relativ konservativ daher. Auch die fünf unterschiedlichen Waffentypen, questgebende NPCs, respawnende Standardgegner sowie kleine und besonders große Bosse in Dungeons und der weitläufigen Oberwelt sind jetzt auch nicht neu, wenn auch in der hübschen Grafik und den flüssig wirbelnden Animationen schön anzusehen.

Das Besondere an dem Titel ist, es kommt komplett ohne Erfahrungspunkte und Leveling-System aus. Lediglich Runen, die ihr in der Semi-Open-World findet, spezielle Items und Ausrüstung, die ihr nutzen, sowie zahlreiche Gegenstände, die ihr craften könnt, verbessern die Werte eures Charakters, machen ihn stärker oder widerstandsfähiger und erweitern seine Fähigkeiten.

Als letzte Hoffnung der Menschheit am Rande der Vernichtung stemmt ihr euch gegen die zerstörerische Macht der Leere, die die Welt von Arsiltus verschlingt und Monströsitäten erschafft. Durch die Art, wie ihr die Spielwelt erkundet, welche Entscheidungen ihr trefft und welchen Pfad ihr einschlagt, sollt ihr Einfluss drauf nehmen können, auf welche Weise ihr dem Land Hilfe angedeihen lasst. Eine wichtige Rolle spielt dabei das Große Relikt, dessen zerbrochene Teile überall in der Welt zerstreut zu finden sind (Elden Ring lässt grüßen) und welche ihr zum Verschließen der alles verschlingenden Leere benötigt. "Führt als Hüter das Land in eine neue Ära des Friedens und des Wohlstandes", so der Entwickler.

Erscheinen soll The Relic - First Guardian irgendwann im nächsten Jahr für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.