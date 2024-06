PM: PlayStation Plus-Spielekatalog für Juni 2024 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Erledigt gigantische Monster, bringt eure Intelligenz auf dem Spielfeld oder in der mittelalterlichen Welt zum Einsatz, erkundet eine surrealistische post-humane Welt und vieles mehr mit dem Spielekatalog für PlayStation Plus im Juni! Monster Hunter Rise, Football Manager 2024, Crusader Kings III, After Us und viele weitere Spiele sindab 18. Juni erhältlich. Außerdem geben wir neue Klassiker und PS VR2 -Spieleangebote für PlayStation Plus Premium bekannt.

Und zur Erinnerung: Anfang des Monats haben wir im Rahmen der Days of Play eine Reihe von PlayStation Plus-Bonustiteln angekündigt. Diese sind bereits verfügbar.

Hier ein paar Details zu den neuen Spielankündigungen.

Stellt euch der Herausforderung und geht auf die Jagd in diesem hochkarätigen neuen Teil der Monster Hunter-Serie. Personalisiert euren Jäger, wählt aus 14 einzigartigen Waffentypen, rekrutiert euren Palico Felyne und den brandneuen Palamute Canyne als Begleiter und rüstet euch für die Erkundung einer Reihe riesiger, detailreicher Jagdkarten. Ganz gleich, ob ihr allein oder als Teil eines vierköpfigen Teams unterwegs seid: Dank der intelligenten Schwierigkeitsanpassung ist ein fairer und aufregender Kampf garantiert. Das unwiderstehliche Spielprinzip von Monster Hunter bleibt erhalten, denn jede erfolgreiche Jagd beschert euch Materialien, die ihr zum Herstellen und Verbessern eurer Waffen und Rüstungen benötigt, damit ihr noch stärkere Monster jagen und noch mehr wertvolle Ressourcen sammeln könnt.

Football Manager 2024 (für Konsole) versetzt euch in die Rolle eines echten Fußballmanagers und lässt eure Träume Wirklichkeit werden. Eure Aufgabe ist es, eine Elite-Mannschaft voller internationaler Stars aufzubauen, die in der Lage ist, die Gegner zu dominieren und die wichtigsten Preise des Fußballs wie die UEFA Champions League zu gewinnen.

Führt das Leben eines mittelalterlichen Herrschers in dem preisgekrönten Strategie-Rollenspiel Crusader Kings III von Paradox Development Studio! Übernehmt die Verantwortung für eine mittelalterliche Adelsfamilie und steigert ihre Macht und ihr Ansehen über die Generationen hinweg. Wenn ein Herrscher stirbt, wird er durch einen Erben ersetzt, der möglicherweise ganz andere Fähigkeiten oder Interessen hat, was euch zwingt, eure langfristigen Pläne anzupassen. Spielt einen Kampfherren, der über seine Feinde siegt, oder einen subtilen Geheimniskrämer, der Intrigen und Gift einsetzt, um seine Pläne voranzutreiben – all das ist in diesem Spiel möglich.

Schlamm, Schweiß, Spaß und Adrenalin: Entdeckt den Profi-Fahrer in euch und stürzt euch in die Action mit Monster Energy Supercross 6!

Fiebert mit bei der Monster Energy Supercross 2022 Championship mit den offiziellen Motorrädern, Fahrern und Strecken.

Nutzt die breite Palette an Einstellungen, um jedes Detail eures Spielerlebnisses anzupassen und wählt das Maß an Realismus und Fahrkomfort frei aus. Dieses Jahr folgt Supercross 6 einer völlig neuen und einzigartigen Perspektive – eurer!

Erkundet in dieser berührenden Geschichte über Aufopferung und Hoffnung jeden Winkel einer surrealistischen post-humanen Welt, um dem Leben auf der Erde eine zweite Chance zu geben. Schlüpft in die Rolle von Gaia – dem Geist des Lebens – und navigiert durch atemberaubende Jump’n-Run-Umgebungen in einer abstrakten Welt, um die Seelen ausgestorbener Tiere zu retten. Erweckt diese Kreaturen wieder zum Leben, nachdem ihr deren endgültiges Schicksal erfahren habt: wie der letzte Wal der Harpune zum Opfer fiel, der letzte Adler im Käfig endete, der letzte Hirsch gejagt wurde und vieles mehr. Überlebt in einer Welt voller ölverschmierter Verschlinger, die auf der Suche nach dem letzten bisschen Leben die Ödnis durchstreifen.

In diesem Städtebau-Strategiespiel in Echtzeit erlebt ihr die Anfänge des Industriezeitalters. Erlebt eine der aufregendsten und sich am schnellsten verändernden Epochen aller Zeiten, während ihr neue Technologien, Regionen und Gesellschaften entdeckt, eure eigene Strategie verfolgt und eine neue Welt nach euren Vorstellungen aufbaut. Spielt allein oder nutzt den Online-Modus, um PvP- oder Koop-Modi zu spielen: Wie sich die Welt an euren Namen erinnert, hängt von euch ab.

Schließt euch den Reihen der Polizei einer fiktiven US-amerikanischen Großstadt an und erlebt den Alltag eines Streifenpolizisten oder einer Streifenpolizistin. Beginnt mit Parkverstößen und arbeitet euch nach oben, um mehr Verantwortung zu übernehmen. Werdet Teil der Stadtgemeinschaft von Brighton, lernt eure Nachbarschaft kennen, erfüllt während deiner Schicht eure alltäglichen Pflichten und bekämpft die Kriminalität. Seid hart, aber fair: Achtet das Gesetz und sammelt immer mehr Erfahrung, um weitere Nachbarschaften, Bezirke und Aufgaben freizuschalten!

Erkundet die riesige offene Welt von Kyrat, ein Land geprägt von Tradition und Gewalt, in dem Gefahr und Unvorhersehbarkeiten hinter jeder Ecke lauern. Ihr schlüpft in die Rolle von Ajay Ghale. Als ihr nach Kyrat reist, um den letzten Wunsch eurer Mutter zu erfüllen, findet ihr euch mit einem Mal in einem Bürgerkrieg wieder, dessen Ziel es ist, der gewaltsamen Herrschaft des Diktators Pagan Min ein Ende zu setzen.

*PlayStation Plus-Wiederveröffentlichung

Das interaktive Spiel “LEGO Der Hobbit” ermöglicht es den Spielern, ihre Lieblingsszenen aus den Filmen nachzuspielen. Die Handlung folgt dem Hobbit Bilbo Beutlin, der vom Zauberer Gandalf beauftragt wird, Thorin Eichenschild und seiner Zwergenschar zu helfen.

Erlebt in einer LEGO-Welt voller Spaß und Humor die spannenden Abenteuer der Familie Parr, die in den beiden Disney-Pixar-Filmen “Die Unglaublichen” und “Die Unglaublichen 2” versuchen, Familienleben und Verbrecherjagd unter einen Hut zu bringen. In LEGO® Die Unglaublichen können die Spieler actionreiche Story-Level und eine epische Spielwelt – einschließlich Municiberg – erkunden und ihre einzigartigen “Super”-Fähigkeiten nutzen, um die Superschurken der Stadt ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Außerdem können die Spieler sich im Zweispieler-Koop-Modus mit Familienmitgliedern und Freunden zusammentun, um unglaubliche LEGO-Bauten zu erschaffen!

Kayak VR: Mirage ist eine atemberaubende und aufregende Reise durch wunderschöne und einzigartige Orte, die speziell für Virtual Reality entwickelt wurden. Steuert unser physikalisch exaktes Kajak um Checkpoints herum und krönt euch zum Schnellsten. Alternativ könnt ihr auch den Free-Roam-Modus für eine gemütliche Fahrt nutzen und die Landschaft genießen.

Für das Spielen sind eine PS VR2 und PS5 erforderlich.

Reist durch eine unterhaltsame Star Wars-Galaxie, die die unendliche Anpassungsfähigkeit von LEGO mit der epischen Geschichte der Star Wars Episoden IV-VI kombiniert. Erstellt und passt eure eigenen spielbaren Star Wars-Charaktere auf Millionen von verschiedenen Arten an, baut und fahrt klassische Fahrzeuge und steigt ein und aus, um die Welt zu erkunden und vieles mehr! Ursprünglich für PSP veröffentlicht, glänzt diese Version von LEGO Star Wars II: The Original Trilogy mit optimiertem Rendering, Rücklauf, Schnellspeicherung und benutzerdefinierten Videofiltern.

Ein später Anruf wegen Ruhestörung führt Lazarus Jones von der Polizei in Detroit zu einer verlassenen Schule – dem Schauplatz einer grausamen Mordserie, die 10 Jahre zurückliegt. Was eigentlich ein Routineeinsatz sein sollte, entwickelt sich zu einer Katastrophe übernatürlichen Ausmaßes, als Horden von gequälten Seelen versehentlich entfesselt werden. Erlebt Ghosthunter, das ursprünglich auf der PlayStation 2-Konsole veröffentlicht wurde, jetzt mit optimiertem Rendering, Rücklauf, Schnellspeicherung und benutzerdefinierten Videofiltern.

Endlich dreht sich alles um Daxter! Und es liegt an ihm, sich “verkleidet” als Schädlingsvernichter durch Haven City zu schleichen, um seinen Kumpel Jak aus dem Gefängnis zu befreien. Um dieses Chaos zu überleben, bedarf es einer Reihe von technischen Gadgets. Erlebt Daxter, das ursprünglich auf dem PSP-System veröffentlicht wurde, jetzt mit optimiertem Rendering, Rücklauf, Schnellspeicherung und benutzerdefinierten Videofiltern.