Assassin's Creed Shadows: Spielwelt wird ähnlich groß wie Ägypten in Origins

PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Bei der jüngsten Präsentation aus der Reihe Ubisoft Forward präsentierte der französische Publisher über zehn Minuten Gameplay aus Assassin's Creed Shadow. Dabei ging es um die unterschiedliche Spielweise der beiden Hauptcharaktere und die Jahreszeiten als neues Feature. Open-World-Gameplay aus dem Assassinen-Abenteuer im Japan der Sengoku-Ära war dagegen nicht zu sehen.

Im Interview mit VGC sprach nun aber Associate Game Director Simon Lemay-Comtois über die Größe von Japan in Shadows. Die Ausmaße der Spielwelt entsprechen demnach am ehesten Ägypten in Assassin's Creed Origins, also dem Teil der Reihe, der die Wandlung der Serie vom Action-Adventure hin zum RPG-lite einläutete. In den Worten des Entwicklers:

"Sie ist kleiner als Assassin's Creed Valhalla in puncto Territorium. Es gibt auch etwas Meer um Japan, aber es ist nicht wie Griechenland [in Assassin's Creed Odyssey], das halb aus Wasser bestand. Wir haben die Küstenabschnitte und der Biwa-See ist sehr groß, aber die Größe der Karte entspricht ungefähr der in Origins."

Laut Angaben bei GamePro bot Valhalla allein in England eine Fläche von 120 km² (davon 94 km² Land), während Odyssey ganze 256 km² bot, aber wie bei Lemay-Comtois angeklungen, bestanden rund 126 davon aus Meer. Das Ägypten in Origins hat sich dagegen über eine Fläche von rund 80 km² erstreckt (ohne die DLC-Gebiete).