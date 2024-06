PM: „TOWER OF GOD“ STAFFEL 2 STARTET AM 7. JULI – NEUES KEY VISUAL ENTHÜLLT (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

„Tower of God“ Staffel 2 startet am 7. Juli – Neues Key Visual enthüllt

– Das Abenteuer geht weiter: Neue Visuals und wachsende Vorfreude auf das nächste Kapitel der gefeierten WEBTOON-Serie –

12. Juni 2024 (Culver City, CA) – Crunchyroll freut sich bekannt zu geben, dass die Reise im Turm mit der Premiere von „Tower of God“ Staffel 2 am 7. Juli fortgesetzt wird. Diese Ankündigung markiert einen entscheidenden Moment für die Fans der beliebten WEBTOON-Serie von SIU nach dem überraschenden Verrat in Staffel eins und bereitet den Weg für einen Sommer voller Intrigen und Geheimnisse.

Begleitend zu dieser Nachricht wurde das neueste Key Visual für die kommende Staffel veröffentlicht, das einen Einblick in die sich vertiefende Handlung gibt, die die Zuschauer bald erwartet!

©Tower of God 2 Animation Partners

Tower of God Zusammenfassung:

Ja Wangnan schafft es einfach nicht, den 20. Stock zu passieren. Selbst nach zahlreichen Fehlschlägen gibt er nicht auf. Auf seiner Reise trifft er auf einen mysteriösen und mächtigen Charakter namens Viole. Wangnan lädt Viole ein, seinem Team von Erwählten beizutreten. Ihre Reise geht mit neuen Herausforderungen an jeder Ecke weiter.

Bereit für die Premiere:

Markiert euch den 7. Juli im Kalender und begleitet uns auf Crunchyroll, um die Entfaltung von Bams Reise mitzuerleben – eine Odyssee, bei der jedes Stockwerk neue Bedrohungen und Geheimnisse bringt, Allianzen auf die Probe stellt und Legenden schmiedet.

Für weitere Informationen besucht bitte Crunchyroll News sowie Crunchyrolls offizielle Kanäle auf X | Instagram | Facebook . Bleibt über Crunchyrolls Kanälen auf dem Laufenden für weitere Updates, Inhalte hinter den Kulissen und exklusive Einblicke, während die Premiere näher rückt.

