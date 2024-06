PM: Update für Marvel‘s Spider-Man 2 umfasst eine Anzug-Kollaboration sowie Fanlieblinge (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ein brandneues, kostenloses Update für Marvel‘s Spider-Man 2* erscheint in Kürze und bringt acht neue Anzüge für Marvel‘s Spider-Man 2 – darunter einige neue Designs und wiederkehrende Favoriten aus früheren Spielen. Dieses Update, das am 18. Juni veröffentlicht wird, berücksichtigt auch das Feedback der Community und umfasst Stabilitätsverbesserungen des Spiels.

Zunächst einmal freuen wir uns, vier neue Anzüge, die in Zusammenarbeit mit Colm Dillane, auch bekannt als KidSuper, und einigen besonderen Gast-Kollaborateuren entstanden sind, vollständig zu enthüllen. Diese Neuinterpretationen der Spidey-Anzüge wurden gleichmäßig unter den Spinnenhelden aufgeteilt. Außerdem wurden sie von Grund auf von KidSuper, Vini Jr., Lando Norris und Rina Sawayama entworfen. Ihr könnt sie euch hier ansehen– zusammen mit einigen Anmerkungen von jedem Designer!

– entworfen von KidSuper

Modedesigner Colm Dillane, auch bekannt als KidSuper, hat den Metro-Anzug für Miles Morales entworfen, der in zusätzlichen Varianten erhältlich ist: Rot auf Schwarz, klassischer Spidey und Blaugrün auf Lila. KidSuper hat sich nicht nur für diese Anzüge mit uns zusammengetan, sondern auch eng mit unseren besonderen Gästen zusammengearbeitet, um ihre Anzüge zu entwerfen!

“Das Puffer-Design, das man oft in meinen KidSuper-Kollektionen sieht, und die exklusive Farbe des Originals! Wir haben Designs entwickelt, die sich wirklich originell angefühlt haben, wie etwas, das nur von uns sein könnte.“

– entworfen von Vini Jr. und KidSuper

Der Fußballprofi Vini Jr. zeigt seine Inspirationen offen. Der Ginga-Anzug ist eine Liebeserklärung an Brasilien und den wunderbaren, internationalen Fußballsport. Daran erinnern sowohl das Design als auch seine Farbgebung. Dies ist ein sportlicher Look für Miles Morales in Schwarz, Grün, Gelb mit einem blauen Shader. Natürlich bietet dieser Anzug auch andere Stile: Rot auf Schwarz, klassisch und Gold auf Weiß.

“Ich wollte die brasilianische Kultur und mein Volk feiern. Ich liebe einfach das gesamte Design, weil es die Energie und Action hat, mit der ich Spider-Man assoziiere – aber auch ein bisschen brasilianisches Flair vorhanden ist. Dadurch wird dieser Anzug zu etwas ganz Besonderem, was ihn von anderen abhebt.“

– gemeinsamer Entwurf von Lando Norris und KidSuper

Beim Motorsport-Phänomen Lando Norris dreht sich alles um Geschwindigkeit. Zusammen mit der rasanten Action aus Marvel‘s Spider-Man 2 spiegelt Norris‘ Anzug das Tempo wider. Er wurde komplett vom Rennsport inspiriert, inklusive Helm und Schutzanzug, was alle, die auf Rennstrecken der Welt Gas geben, auch erkennen werden. Der Fluro-Anzug bietet eigene Anzugstile mit einigen Varianten, wie zum Beispiel ein klassisches Farbschema, Weiß auf Schwarz und Rosa auf Blau.

“Die Hauptinspiration für das Design war das Gefühl von Geschwindigkeit. Ich wollte auch Rennsport-Elemente und -Materialien wie Karbon einbauen, zusammen mit meiner bekannten Fluro-Farbe, die ihr auf dem Anzug sehen könnt. Der Karbon-Stil-Effekt des Anzugs gefällt mir am besten.“

– gemeinsamer Entwurf von Rina Sawayama und KidSuper

Sängerin/Schauspielerin/Model Rina Sawayama verpasst Spideys Spind einen knallharten Motorrad-Look. Der vollständig aus Leder gefertigte Motorchic-Anzug verleiht Peter Parker ein dynamisches Design, das in Marvel‘s Spider-Man 2 seinesgleichen sucht. Der Anzug bietet auch andere Varianten: ein klassisches Farbschema, Schwarz und Gold.

“Bei der Entwicklung dieses Anzugs wollte ich meine Liebe zur Mode ausleben, und das Ergebnis ist meiner Meinung nach genau das: Es macht Spaß, ist praktisch, ausgefallen und schick. Ich persönlich liebe die Metalldetails am Anzug. Er fühlt sich immer noch wie das an, was ich mir als klassischer Spider-Man vorgestellt habe, nur etwas robuster. Er sieht ziemlich widerstandsfähig aus und würde im Kampf sehr gut bestehen!“

Außerdem freuen wir uns, dass vier beliebte Legacy-Anzüge aus Marvel‘s Spider-Man und Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales zum Spiel hinzugefügt werden! Auf Wunsch der Community werden diese vier Anzüge für Marvel‘s Spider-Man 2 nachgeliefert, darunter zwei für Peter und zwei für Miles. Schaut euch unten an, was euch erwartet!

Der „Letztes Gefecht“-Anzug mit seiner roten Lederjacke ist ein heiß begehrter Favorit der Fans in Marvel‘s Spider-Man 2! Er wurde mit unseren verschiedenen Anzugstilen aktualisiert und erhält eine klassischere Variante, eine komplett schwarze Variante und einen von Arachno-Man inspirierten Look in Gelb und Grün.

Inspiriert vom Design von Peter B. Parker aus Spider-Man: Ins Spider-Versum, verleiht dieser bekannte Look Peter Parkers Garderobe einen ganz besonderen Hauch. Aktiviert den Filmstil-Animationsmodus in den Grafikeinstellungen für einen noch authentischeren Filmlook!

Miles gibt es jetzt auch ganz anders. Wir fügen den animierten Anzug von Miles Morales zu Marvel‘s Spider-Man 2 hinzu. Dieser Anzug erinnert an klassische Cartoons und Comics von früher.

Der „Stolzer Uptowner“-Anzug mit seinen goldenen Verzierungen ist ein absoluter Favorit aus Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales und er kommt jetzt auch zu Marvel‘s Spider-Man 2! Dieses Mal erhält der „Stolzer Uptowner“-Anzug neue Farbvarianten: silberne Verzierung, Schwarz auf Rot und Blau auf Pink.

Zu guter Letzt bringt unser neuestes Update Stabilitätsverbesserungen ins Spiel und geht auf das Feedback der Community ein, wie zum Beispiel mit der Möglichkeit, Parier- und Fortbewegungsfähigkeiten des Symbionten und der Spider-Arme auszutauschen und umgekehrt. Dieses Update, Version 1.003.000*, wird am 18. Juni verfügbar sein, also haltet die Augen danach offen!

Wenn ihr noch keine Gelegenheit hattet, ins Spiel einzusteigen, ist jetzt ein guter Zeitpunkt: Marvel‘s Spider-Man 2 wird derzeit mit der Days of Play von PlayStation gefeiert! Das bedeutet, es gibt satte Rabatte auf physische und digitale Editionen im PlayStation Store und bei teilnehmenden Händlern! Holt euch das Spiel, bevor die Aktion am 12. Juni 2024 endet!

Folgt Insomniac Games in den sozialen Medien unter @InsomniacGames und tretet unserem Discord bei, wo wir die kompletten Patch-Hinweise kurz vor der Veröffentlichung mit euch teilen werden. Wir freuen uns darauf, zu hören, was ihr denkt, wenn das Update nächste Woche erscheint!

* Für das Update v.1.003.000 ist eine Internetverbindung erforderlich