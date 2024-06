Avowed: RPG von Obsidian wird auch in Third-Person spielbar sein

PC Xbox X

Noch in diesem Jahr wird das nächste Rollenspiel aus dem Hause Obsidian für PC und Xbox Series S|X erscheinen. Avowed wird dabei in der selben Welt spielen wie Pillars of Eternity, euch aber nicht mehr in der Draufsicht eine Gruppe von Abenteurern steuern lassen. Vielmehr erkundet ihr nun die Region der Living Lands in der Ego-Perspektive.

Aber es gibt auch noch eine Option. Nachdem bisher vor allem Material aus der Ego-Ansicht gezeigt wurde, unterstrich Game Director Carrie Patel im Gespräch beim Xbox Games Showcase Deep Dive, dass auch wieder die Third-Person-Ansicht zur Verfügung stehen wird. Aus Fallout - New Vegas wird manch einer diese Wahlfreiheit bei der Perspektive eventuell noch kennen, beim SF-RPG The Outer Worlds vom gleichen Studio war dies jedoch nicht möglich.