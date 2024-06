PM: Cat Quest III-Demo jetzt auf PC verfügbar (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Cat Quest III-Demo jetzt auf PC verfügbar

– Neuer Trailer zeigt fantastische Ausrüstung und Waffen zur Erkundung der Katzribik –

[London – 11. Juni 2024] – The Gentlebros und Kepler Interactive haben angekündigt, dass die spielbare Demo für Cat Quest III jetzt auf dem PC (via Steam ) verfügbar ist. Neben der bereits auf Nintendo Switch™ erhältlichen Demo können Spieler in einer farbenfrohen offenen Welt segeln, bevor das Spiel am 8. August 2024 erscheint.

Schaut euch den neuesten Cat Quest III -Trailer an:

Neue Spieler können ab sofort auf dem PC (via Steam) die katz-tastische Demo-Version von Cat Quest III herunterladen und die Anfangsgebiete des Spiels erleb en. Fans können auch mehr über einige der spielerischen Gefährten und Bösewichte erfahren, die sie im neuesten Charakter-Trailer entdecken werden.

In Kombination mit den vielfältigen Waffen und Ausrüstungen deines Helden in Cat Quest III können Spieler im ganzen Land Schmuck stücke entdecken, die ihren Charakter in einen pfotenstarken Pi-Ratten-Zerstörer verwandeln! Zum Beispiel kann im vollständigen Spiel der Multi-Hit-Finishing-Move des Drachenknochens mit Miautallikas Plektrum kombiniert werden, um bei jedem letzten Schlag einen Blitz zu erzeugen. Oder man rüstet ein Teil des Klausis-Ausrüstungssets aus, um bei jeder Heilung nahegelegene Feinde zu beschädigen, und kombiniert dies mit einem Teil des Graf Rattulas-Ausrüstungssets, um deinen Helden bei jedem zugefügten Schaden zu heilen! Spieler sind ermutigt, das perfekte Set für sich zu finden, indem sie mit Dutzenden von Ausrüstungssets, Waffen, Zaubern und Schmuckstücken experimentieren, um ihre perfekte Ausrüstung zu optimieren.

Das miez-tastische Freibeuter-Abenteuer Cat Quest III erscheint am 8. August 2024 für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One und Xbox Series X|S sowie PC (via Steam) – ein Datum, das von Katzenfans auf der ganzen Welt auch als Internationaler Katzentag bekannt ist. Fans können die digitale Version des Spiels auf allen Plattformen oder die physische Edition auf Nintendo Switch und PlayStation 5 bei teilnehmenden Händlern vorbestellen. Die physische Edition des Spiels enthält: das Spiel, eine Navigationskarte der erkundbaren offenen Welt des Spiels und ein exklusives Sticker-Set. Für weitere Informationen über Cat Quest III besucht https://thegentlebros.com/catquest3/ .

Über The Gentlebros:

The Gentlebros ist ein preisgekröntes Studio aus Singapur, das die Millionen-Bestseller-Serie Cat Quest für PC, Konsolen und mobile Endgeräte entwickelt. The Gentlebros besteht aus Veteranen der Spieleindustrie und hat sich zum Ziel gesetzt, Welten zu erschaffen, die Freude bereiten. Das nächste Cat Quest-Spiel ”Cat Quest: Pirates of the Purribean” erscheint 2024 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC.

Über Kepler Interactive:

Kepler Interactive – unter der Führung der Gründer von Kowloon Nights – ist ein Entwicklungsstudio und Publisher und agiert nach dem Co-Ownership-Modell. Den Studios wird eine strategische Führungsrolle gegeben, während sie ihr Spiel nach eigenem Ermessen entwickeln, ohne in ihrer Kreativität eingeschränkt zu sein. Die Partnerstudios von Kepler sind so vielfältig wie talentiert, darunter A44 Games in Neuseeland, Alpha Channel und Timberline in Nordamerika, Awaceb, Ebb Software und Sloclap in Europa und Shapefarm in Asien. Kepler Interactive selbst hat seinen Sitz in London.

