PM: Avatar: Frontiers of Pandora™ - Erstes Storypack, The Sky Breaker, erscheint am 16. Juli (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 10. Juni 2024 – Ubisoft® kündigte heute im Rahmen der Ubisoft Forward Konferenz an, dass das erste Storypack für Avatar: Frontiers of Pandora™, The Sky Breaker, am 16. Juli erscheinen wird.

Ein mysteriöser Schatten am Himmel taucht auf, der die Na'vi-Clans bedroht, die gerade ihr großes Fest der Spiele feiern. Um das Westliche Grenzgebiet zu schützen, muss man sich erneut der RDA stellen und seine Verbündeten retten.

Mehr Infos zum kommenden Story-Pack und dieser Ankündigung gibt es unter diesem Ubisoft News-Beitrag

Bis zum 19. Juni, 15:00 Uhr, läuft der Ubisoft Forward Sale im offiziellen Ubisoft Store. Dieser bietet bis zu 75 % Rabatt auf ausgewählte Titel. Zusätzlich erhält man weitere 20 % Rabatt mit dem Gutscheincode Ubisoft20!

Als begrenztes Angebot können neue und ehemalige Abonnent:innen 4 Monate mit einem Jahresabo von Ubisoft+ sparen. Mehr dazu unter https://store.ubisoft.com/de/ubisoftplus

Angebote zu Ubisoft Spielen gibt es im offiziellen Ubisoft Store unter: https://store.ubi.com/de/home

Hinweis zum Ubisoft-Affiliate-Programm

Das Ubisoft-Affiliate-Programm bietet die Möglichkeit nach Anmeldung und Freischaltung zu dem Programm durch Verlinkungen in den Ubisoft Store eine Rückvergütung zu erhalten. Rückvergütungen gibt es auf den gesamten Katalog der Videospiele inkl. Vorbestellungen und der Abo-Modelle von Ubisoft+ und Rocksmith+. Mehr Details zum Programm und die Bewerbungsmöglichkeit gibt es unter folgenden Link.

*In Zusammenarbeit mit folgenden Co-Dev-Studios: Ubisoft Barcelona, Ubisoft Belgrade, Ubisoft Bordeaux, Ubisoft Bucharest, Ubisoft Chengdu, Ubisoft Kyiv, Ubisoft Manila, Ubisoft Montpellier, Ubisoft Montreal, Ubisoft Odesa, Ubisoft Osaka, Ubisoft Philippines, Ubisoft Pune, Ubisoft Shanghai, Ubisoft Singapore, Ubisoft Sofia und Ubisoft Tokya und mit Unterstützung von Ubisoft Japan.

** Ubisoft+ Premium ist für 17,99 € pro Monat erhältlich. Jederzeit kündbar. Mehr Informationen unter https://store.ubisoft.com/de/ubisoftplus

***Standard Edition.

Über Ubisoft

​Ubisoft kreiert Welten mit dem Ziel, das Leben der Spieler:innen mit originellen und unvergesslichen Unterhaltungserlebnissen zu bereichern. Die globalen Teams von Ubisoft erschaffen und entwickeln ein umfassendes und vielfältiges Portfolio an Spielen, darunter Marken wie Assassin's Creed®, Brawlhalla®, For Honor®, Far Cry®, Tom Clancy's Ghost Recon®, Just Dance®, Rabbids®, Tom Clancy's Rainbow Six®, The Crew®, Tom Clancy's The Division® und Watch Dogs®. Über Ubisoft Connect können Spieler:innen ein Ökosystem von Diensten nutzen, um ihr Spielerlebnis zu verbessern, Belohnungen zu erhalten und plattformübergreifend mit Freund:innen in Kontakt zu treten. Mit Ubisoft+, dem Abonnementdienst, können sie auf einen wachsenden Katalog von mehr als 100 Ubisoft-Spielen und DLCs zugreifen. Für das Geschäftsjahr 2023-24 erzielte Ubisoft einen Nettoumsatz vor Abgrenzungen von 2,32 Milliarden Euro. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte: www.ubisoftgroup.com

© 2024 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered trademarks in the US and/or other countries.