PM: Eine neue Tanzerfahrung bringt Just Dance VR: Welcome to Dancity am 15. Oktober 2024 (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 10. Juni 2024 – Ubisoft® kündigte während der Ubisoft Forward an, dass Just Dance VR für Meta Quest 2, Meta Quest 3 und Meta Quest Pro am 15. Oktober 2024 erscheinen wird.

Just Dance VR: Welcome to Dancity ermöglicht ein völlig neues Tanzerlebnis Dank VR. Hierbei taucht man in ikonische 360°-Universen ein, in denen bis zu sechs Spieler:innen tanzen und interagieren können. Das Spiel bringt eine brandneue 3D-Dimension sowie Zwei-Hand-Scoring-Gameplay und wird 25 Chart-Hits und Original-Songs beinhalten, zu denen die Spielenden tanzen können. Darunter:

Das Spiel bietet einen Social Hub namens Dancity, wo man sich via öffentliches oder privates Matchmaking mit seinen Freund:innen oder Tanz-Fans auf der ganzen Welt treffen und seinen individuell gestalteten Avatar präsentieren kann. Just Dance VR: Welcome to Dancity nutzt Avatars von Ready Player Me, womit die Spielenden Avatare binnen Sekunden erstellen können, indem sie ein Selfie machen. Diese Avatare bieten vielfältige und umfassende Anpassungsmöglichkeiten mit mehr Ausdrucksfreiheit. In Dancity haben die Spielerinnen und Spieler zudem ihr eigenes Apartment, in dem sie mit bis zu sechs Spielenden tanzen und mit Spielsachen interagieren können. Im Spielverlauf lassen sich komplette Outfit-Sets freischalten, um den Stil des eigenen Lieblings-Coaches nachbilden können.

Für weitere Informationen zu Just Dance VR: Welcome to Dancity besuchen Sie bitte https://www.justdance.com/vr.

Just Dance auf X folgen unter @justdancegame mit dem Hashtag #JustDanceVR.

About Soul Assembly

​Soul Assembly Ltd is a leading XR game developer and publisher located in Leamington Spa, UK. Founded in 2020, the 70+ strong company has quickly established itself as a creator of gaming experiences that resonate deeply with players. With an established portfolio of hit titles including Warhammer 40,000: Battle Sister, Freeblade and the Drop Dead series, Soul Assembly is dedicated to developing games that are not only technologically advanced but also emotionally engaging with a focus on the future of XR.

About Ready Player Me

​Ready Player Me uses digital avatars to break down walls between creators of virtual experiences and the people who most want to enjoy them. The company offers an embeddable Avatar Creator that developers can integrate effortlessly into their apps and games to save time, boost engagement, and unlock new revenue streams. The company connects over 20,000 developers in its network (including VRChat, Spatial, and HiberWorld) with millions of end-users who can personalize their avatars to express themselves across compatible applications.

Über Ubisoft

​Ubisoft kreiert Welten mit dem Ziel, das Leben der Spieler:innen mit originellen und unvergesslichen Unterhaltungserlebnissen zu bereichern. Die globalen Teams von Ubisoft erschaffen und entwickeln ein umfassendes und vielfältiges Portfolio an Spielen, darunter Marken wie Assassin's Creed®, Brawlhalla®, For Honor®, Far Cry®, Tom Clancy's Ghost Recon®, Just Dance®, Rabbids®, Tom Clancy's Rainbow Six®, The Crew®, Tom Clancy's The Division® und Watch Dogs®. Über Ubisoft Connect können Spieler:innen ein Ökosystem von Diensten nutzen, um ihr Spielerlebnis zu verbessern, Belohnungen zu erhalten und plattformübergreifend mit Freund:innen in Kontakt zu treten. Mit Ubisoft+, dem Abonnementdienst, können sie auf einen wachsenden Katalog von mehr als 100 Ubisoft-Spielen und DLCs zugreifen. Für das Geschäftsjahr 2023-24 erzielte Ubisoft einen Nettoumsatz vor Abgrenzungen von 2,32 Milliarden Euro. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte: www.ubisoftgroup.com

© 2024 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft, and the Ubisoft logo are registered trademarks in the US and/or other countries.