PM: The Crew™ Motorfest präsentiert ambitionierte Pläne für Year 2 auf der Ubisoft Forward (Ubisoft News)

Düsseldorf, 10. Juni 2024 – Heute hat Ubisoft erste Details zu den Inhalten von Year 2 für The Crew Motorfest bekannt gegeben, mit einem ganz neuen Spielplatz, den alle Spieler:innen entdecken können: die atemberaubende Vulkaninsel Maui. Rasante Verfolgungsjagden warten in Season 5, die erstklassige PVE-Inhalte verspricht: The Chase Squad.

Das erste Jahr der hawaiianischen Festlichkeiten hat den Spielerinnen und Spielern eine Vielzahl von hochkarätigen Updates beschert, an denen sich alle erfreuen können. Mit dem letzten Season-Update für Year 1, das am 3. Juli erscheint, können die Spieler:innen in der „Donk vs. Lowrider“-Playlist antreten und sich dem Anpassungswahn hingeben. Ab dem 12. Juni werden die Autohersteller Abarth, Alfa Romeo und Lancia mit 17 neuen Fahrzeugen am Festival teilnehmen, inklusive des zeitlosen Klassikers Alfa Romeo 33 Stradale (1968).

Der Trailer zum Year 2 von The Crew Motorfest kann unter folgendem Link gefunden werden:

Mit dem Start von Season 5 im November 2024 können alle Spielerinnen und Spieler die faszinierende Insel Maui kostenlos durchstreifen und mehr als 100 km² reinen On- und Off-Road-Spaß erleben. Sie können neue Landschaften erkunden, das pulsierende Leben der Stadt Kahului erleben, durch die majestätischen Aussichten des Haleakalā-Nationalparks mit seinen bezaubernden Bambuswäldern fahren und die legendären Sacred Pools der Ohe'o Gulch mit ihren faszinierenden Wasserfällen durchqueren. Maui ruft mit dem Versprechen grenzenloser Entdeckungen und aufregender motorisierter Abenteuer.

In dieser neuen Kulisse bietet das Festival eine neue Variante des automobilen Nervenkitzels, wie im Trailer zu The Hound zu sehen ist, der vom französischen Darksynth-Künstler Carpenter Brut vertont wurde. Vorbei sind die Zeiten, in denen Rennen nur ein Rennen bis zur Ziellinie waren! Wir stellen The Chase Squad vor: ein erstklassiges PvE-Erlebnis mit einem Team von Elitefahrerinnen und -fahrern, deren Hauptaufgabe es ist, die konventionelle Rennszene aufzumischen und ihre Rivalen auszuschalten. Die Spieler:innen können sich dem Squad anschließen und lernen, die Kunst der Verfolgungsjagd zu meistern. Sie werden sich auf ein atemberaubendes Abenteuer einlassen, bei dem sie ihre Rivalen in Stadtrennen auf den Inseln verfolgen, überlisten und ausmanövrieren müssen, in nächtliche Verfolgungsjagden, die ihren Mut herausfordern und ihre Fähigkeiten bis zum Maximum ausreizen.

Mit Season 5 kehrt auch die bei den Fans beliebte Playlist Made in Japan zurück, und Volume 2 bietet brandneue Neon-Rennen, Events und Orte. Die Spielerinnen und Spieler werden mehr Informationen darüber während des nächsten The Crew Showcase im September 2024 erfahren, zusammen mit Neuigkeiten über die Chase Squad-Erfahrung, zukünftige Year 2-Inhalte und Seasons.

The Crew Motorfest ist für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One X|S und PC über Ubisoft Connect und den Epic Games Store erhältlich. Die Ultimate Edition ist auch in Ubisoft+-Abonnements über Ubisoft Connect, Xbox und Amazon Luna* enthalten.

