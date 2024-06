PM: Die Prince of Persia-Reihe erwacht zu neuem Leben (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 10. Juni 2024 – Heute hat Ubisoft mehrere aufregende Updates zu Prince of Persia veröffentlicht. Von großen kostenlosen Updates zu Prince of Persia: The Lost Crown und The Rogue Prince of Persia bis hin zu Vorfreude und Aufregung rund um das Remake von Prince of Persia: The Sands of Time, bestätigte die Reihe, dass ihre Popularität nie größer war. Und das ist erst der Anfang!

Prince of Persia: The Lost Crown

​Das mit Spannung erwartete kostenlose Update Göttliche Prüfungen ist jetzt für alle Spielerinnen und Spieler von Prince of Persia: The Lost Crown verfügbar. Es fügt 22 neue Expertenherausforderungen hinzu, in denen die Spieler:innen ihre Fähigkeiten auf die Spitze treiben können! Die Spielerinnen und Spieler können nun die Halle der Gedenkstätten durch eine spezielle Tür im Haven betreten und aus vier Gruppen von Herausforderungen wählen. Diese Herausforderungen werden nach und nach schwieriger und sind mit einzigartigen Bedingungen ausgestattet. Egal, ob es sich um Platforming, Rätsel, Kämpfe oder sogar neu überarbeitete Bosskämpfe handelt, es wird keine leichten Siege geben! Spielerinnen und Spieler, die die nach und nach freigeschalteten Prüfungen im Spiel bereits abgeschlossen haben, erhalten direkten Zugang zu allen Herausforderungen auf einmal, und zwar in ihren vorhandenen Spielständen. Vier neue Amulette und Outfits werden die Spielerinnen und Spieler belohnen, die es geschafft haben, den überarbeiteten Boss am Ende eines jeden Sets zu besiegen. Zudem gibt es einen Ausblick auf den zukünftigen Story-DLC Mask of Darkness, der im September 2024 für alle Plattformen erscheinen wird.

Der Trailer zu Prince of Persia: The Lost Crown kann unter folgendem Link gefunden werden:

The Rogue Prince of Persia

​Der kürzlich veröffentlichte und von der Kritik gefeierte 2D-Rollenspiel-Platformer The Rogue Prince of Persia hat während der Ubisoft Forward das erste große Update für seinen Early Access erhalten. Der Tempel des Feuers bringt eine lebendige und zugleich tückische neue Umgebung, in dem die Spielerinnen und Spieler all ihre Fähigkeiten mobilisieren müssen, um neue Gegner, Fallen und Herausforderungen zu überwinden. Das Studio Evil Empire hat das Erlebnis mit zwei neuen Gegnern, dem Schildkrieger und dem Duellanten, sowie einer neuen Waffe, den Flammenzensoren, aufgepeppt. Mit diesem Update wird auch der Meta-Fertigkeitsbaum eingeführt, der es den Spielerinnen und Spielern ermöglicht, Geisterschimmer zu verwenden, um dauerhafte Verbesserungen freizuschalten. Der Tempel des Feuers ist die erste größere Inhaltserweiterung von mehreren Updates, die auf dem Feedback der Community während der Early-Access-Phase basieren und zum Start von Version 1.0 führen werden.

Der Trailer zu The Rogue Prince of Persia kann unter folgendem Link gefunden werden:

Prince of Persia: The Sands of Time

​Das Remake von Prince of Persia: The Sands of Time bestätigte das angepeilte Veröffentlichungsjahr durch eine poetische Vision einer wieder entfachten Flamme. Im Jahr 2026 werden die Spieler:innen ihren geliebten Prinzen wiedersehen, in einem von Grund auf neu entwickelten Abenteuer, das die Magie des Originalspiels einfängt. Das Spiel hat seine Vorproduktionsphase erfolgreich abgeschlossen und geht nun in die volle Produktion, wobei Ubisoft Toronto, Ubisoft Bukarest, Ubisoft Pune und E-Studio sich mit Ubisoft Montréal zusammenschließen.

Der Teaser zu Prince of Persia: The Sands of Time ​ kann unter folgendem Link gefunden werden:

Für weitere Informationen über Prince of Persia besuchen Sie bitte princeofpersia.com.

Für weitere Informationen über andere Ubisoft-Spiele besuchen Sie bitte news.ubisoft.com.

Angebote zu Ubisoft Spielen gibt es im offiziellen Ubisoft Store.

Bis zum 19. Juni, 15:00 Uhr, läuft der Ubisoft Forward Sale im offiziellen Ubisoft Store. Dieser bietet bis zu 75 % Rabatt auf ausgewählte Titel. Zusätzlich erhält man weitere 20 % Rabatt mit dem Gutscheincode Ubisoft20!

About Prince of Persia™: The Lost Crown

​Prince of Persia™: The Lost Crown is an action-adventure platformer that takes place in Mount Qaf, an imaginary world inspired by Persian mythology, where the player will live an epic adventure to save the Prince and restore world balance. Embodying Sargon, a young gifted Persian warrior in the cursed mythological heart of Persia, player will explore diverse biomes and fight challenging enemies by combining unique Time Powers and Super Abilities. Prince of Persia™: The Lost Crown is developed by Ubisoft Montpellier.

About The Rogue Prince of Persia

​The Rogue Prince of PersiaTM is a 2D fast-paced action-platforming roguelite, developed by Evil Empire and published by Ubisoft releasing in Early Access on Steam May 27, 2024 before releasing on other platforms at a later point. Join an engaged community, interact directly with the dev team to create the best possible game experience and enjoy regular content updates. Guide The Prince on his quest for redemption and to save his people of Ctesiphon from the Huns, masters of shamanic magic. Only by questioning his own behavior, trying new paths and new build for each run and with the support of those closest to him, can he find the solution that will save his kingdom and prove his worth to his family.

About Prince of Persia: Sands of Time

​The remake of Prince of Persia: The Sands of Time is an action-adventure game under development by lead studio Ubisoft Montréal, supported by Ubisoft Toronto, Ubisoft Bucharest, Ubisoft Pune and E-Studio. This remake is a heartfelt homage to the original game, which has marked a whole generation of players, rebuilt and enhanced for a modern audience.

© 2024 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Based on Prince of Persia® created by Jordan Mechner. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries. Prince of Persia is a trademark of Waterwheel Licensing LLC in the US and/or other countries used under license.