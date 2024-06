PM: In Anno 117: Pax Romana gestaltet man als Statthalter:in das Römische Reich (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 10. Juni 2024 – Heute kündigte Ubisoft® während der Ubisoft Forward an, dass der nächste Teil der beliebten Städtebau-Spielereihe, Anno 117: Pax Romana, weltweit 2025 erscheinen wird. Das Spiel wird für Ubisoft+*, PlayStation®5, Xbox Series X|S, Amazon Luna sowie für Windows PC über den Ubisoft Store und den Epic Games Store erhältlich sein. Interessierte können das Spiel bereits jetzt auf die Wunschliste im Ubisoft Store setzen. Mit einem aktiven Abonnement von Ubisoft+ erhält man direkt zum Launch Zugang zum Spiel.

Anno 117: Pax Romana wird von Ubisoft Mainz entwickelt, dasselbe Studio, das auch bereits für Anno 1800 verantwortlich war. Der neue Teil versetzt Spieler:innen in das Römische Reich zu seiner Blütezeit und lässt sie ein riesiges, multikulturelles Gebiet unter der Herrschaft des Imperiums erkunden. Die Spielenden schlüpfen in die Rolle eines Statthalters oder einer Statthalterin und müssen die Kosten für die Aufrechterhaltung des Friedens verwalten.

„Wir freuen uns sehr, endlich das Römische Reich als neuen Schauplatz für Anno zu enthüllen. Dies ist nicht nur der größte Zeitsprung, den wir je gemacht haben, sondern bietet uns auch viele Möglichkeiten, das Anno-Gameplay in eine völlig neue Ära zu bringen und viele neue Inhalte einzuführen, die unsere Spieler:innen erkunden können“, sagt Manuel Reinher, Creative Director. „Das Feedback, das wir während der Entwicklung von Anno 1800 von der Anno-Union erhalten haben, war unglaublich hilfreich für uns. Deswegen möchten wir erneut alle einladen und uns dabei zu helfen, das bisher beste Anno zu erschaffen.“

Anno 117: Pax Romana ist zugleich auch der Beginn eines neuen Kapitels für die Anno-Marke: Es ist das erste Spiel, das ein neues Logo zur neuen visuellen Identität für die beliebte Städtebau-Marke einführt. „Branding und Storytelling schaffen emotionale Verbindungen, differenzieren die Marke und machen sie einprägsam“, erklärt Haye Anderson, Brand Director. „Wir haben die visuelle Identität von Anno aufgefrischt, mit einem klaren Ziel für uns für das nächste Jahrzehnt: die Freude am Bauen zu kultivieren. Ohne uns selbst zu ernst zu nehmen, haben wir Humor und Spaß in unserem Marken-Storytelling einfließen lassen, was die Stimmung unserer Community widerspiegelt!"

Den Spieler:innen wird die mächtige und zugleich herausfordernde Rolle eines Statthalters bzw. Statthalterin zugewiesen, um das wirtschaftliche Wachstum und den Wohlstand ihrer Provinzen zu sichern. Um ihre Ziele zu erreichen, müssen sie entscheiden, wie sie ihre Rolle als Vollstrecker:in des römischen Gesetzes ausführen, und gleichzeitig auf die Bedürfnisse ihrer Bürgerinnen und Bürger eingehen.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Anno-Reihe, können sich die Spieler:innen aussuchen, in welcher Provinz sie beginnen möchten: Die keltischen Auen von Albion, ein Land voller Geheimnisse, in dem sich kein zivilisierter Römer oder Römerin aufhalten möchte, oder in der Provinz Latium, nahe dem Herzen des römischen Reichs. Jede dieser Provinzen bietet verschiedene Herausforderungen und Möglichkeiten für die Spielenden, die sie für sich ergreifen und nutzen können.

Wie schon der Vorgänger, wird Anno 117: Pax Romana eine einzigartige Mischung aus traditionellem Städtebau, einer tiefgreifenden Wirtschaftssimulation und 4X-Features wie Diplomatie, Militär und erzählerischen Ebenen bieten.

Anno 117: Pax Romana erscheint für PlayStation®5, Xbox Series X | S, Amazon Luna, sowie Windows PC über den Ubisoft Store via Ubisoft Connect und dem Epic Games Store.

Die Entwicklung von Anno 117: Pax Romana wird im Rahmen der Computerspieleförderung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz unterstützt.

