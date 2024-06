PM: Assassin’s Creed® Shadows: Gameplay beider Protagonisten während der Ubisoft Forward Konferenz enthüllt (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 10. Juni 2024 – Ubisoft® zeigte heute im Rahmen der Ubisoft Forward Konferenz einen Gameplay-Walkthrough für Assassin’s Creed® Shadows, dem kommenden Teil der Reihe, welcher Spieler:innen in das Chaos des Japans des 16. Jahrhunderts versetzt. Das Spiel wird unter Leitung von Ubisoft Québec* entwickelt und erscheint weltweit am 15. November über Ubisoft+**, auf PlayStation®5, Xbox Series X|S, Amazon Luna, Macs mit Apple Silicon über den Mac App Store*** sowie für Windows PC über den Ubisoft Store und Epic Games Store. Ubisoft kündete ebenfalls an, dass das Spiel zu einem späteren Zeitpunkt für iPad*** verfügbar sein wird.

Als offizieller CPU- und GPU-Partner für Assassin's Creed Shadows haben sich Intel und Ubisoft erneut zusammengetan, zum Vorteil der Spielerinnen und Spielern weltweit. Assassin's Creed Shadows, das von Grund auf mit der neuesten Version von Anvil entwickelt wurde, wird für Intels leistungsfähige Hybrid-Core-Architektur optimiert sein, um das beste Spielerlebnis auf Intel Core-Prozessoren der 14ten Generation zu gewährleisten. Das Mission-Gameplay-Walkthrough, das auf der Konferenz gezeigt wurde, spielt in der Burgstadt Fukuchiyama in der Provinz Tamba, wo Naoe und Yasuke einen korrupten Daimyo zur Strecke bringen. Das Gameplay veranschaulicht die sich wechselseitig ergänzende Dynamik zwischen den beiden spielbaren Charakteren: Naoe, die agile und verstohlene Shinobi, und Yasuke, der kampffokussierte Samurai. Zu Beginn des Spiels kämpfen sie auf entgegengesetzten Seiten, um sich dann für gemeinsame Ziele zu vereinen. Während sie eine neue Ära für Japan einleiten, können die Spieler:innen in der offenen Welt jederzeit zwischen den Charakteren wechseln und ihre einzigartige Mischung aus Fähigkeiten und Waffen nutzen, um Situationen zu meistern und sich verschiedenen Feinden auf unterschiedliche Weise zu stellen.

Darüber hinaus können die Spieler:innen eine neue Erkundungsfunktion namens „Spionagenetzwerk“ nutzen. Naoe und Yasuke können ihre Spione aussenden, um Orte auszukundschaften und nützliche Informationen über Zielorte, Gewohnheiten und andere Geheimnisse der Welt zu erhalten.

Mit dem Kauf einer Gold Edition, Ultimate Edition, Collector’s Edition oder einem Abonnement von Ubisoft+ Premium kann man bereits drei Tage früher, am 12. November, spielen. Zusätzlich erhalten alle, die das Spiel vorbestellen, eine Bonus-Quest.

Bei teilnehmenden Handelspartnern sind die physischen Assassin’s Creed Shadows Standard-Editionen für PlayStation 5 und Xbox Series X ab dem 15. November sowie die Gold- und Collector’s Editionen für PlayStation 5 und Xbox Series X ab dem 12. November erhältlich. Folgende Editionen und Angebote können bei folgenden Händlern vorbestellt werden:

Weitere Informationen zu Angeboten finden sich bei den teilnehmenden Handelspartnern. Die Preisgestaltung obliegt dem Handelspartner.

Angebote zu Ubisoft Spielen gibt es im offiziellen Ubisoft Store unter: https://store.ubi.com/de/home

Bis zum 19. Juni, 15:00 Uhr, läuft der Ubisoft Forward Sale im offiziellen Ubisoft Store. Dieser bietet bis zu 75 % Rabatt auf ausgewählte Titel. Zusätzlich erhält man weitere 20 % Rabatt mit dem Gutscheincode Ubisoft20!

Über Assassin’s Creed

Seit ihrer Erstveröffentlichung im Jahr 2007 hat sich die Assassin's Creed-Reihe weltweit mehr als 200 Millionen Mal verkauft. Die Marke zählt heute zu einer der meistverkauften Spielereihen in der Geschichte der Videospiele. Assassin’s Creed ist in der Branche bekannt für seine vielfältigen und fesselnden Geschichten, die weit über Videospiele hinausgeht, da die Marke in viele andere Unterhaltungsmedien einfließt.

Über Ubisoft

Ubisoft kreiert Welten mit dem Ziel, das Leben der Spieler:innen mit originellen und unvergesslichen Unterhaltungserlebnissen zu bereichern. Die globalen Teams von Ubisoft erschaffen und entwickeln ein umfassendes und vielfältiges Portfolio an Spielen, darunter Marken wie Assassin's Creed®, Brawlhalla®, For Honor®, Far Cry®, Tom Clancy's Ghost Recon®, Just Dance®, Rabbids®, Tom Clancy's Rainbow Six®, The Crew®, Tom Clancy's The Division® und Watch Dogs®. Über Ubisoft Connect können Spieler:innen ein Ökosystem von Diensten nutzen, um ihr Spielerlebnis zu verbessern, Belohnungen zu erhalten und plattformübergreifend mit Freund:innen in Kontakt zu treten. Mit Ubisoft+, dem Abonnementdienst, können sie auf einen wachsenden Katalog von mehr als 100 Ubisoft-Spielen und DLCs zugreifen. Für das Geschäftsjahr 2023-24 erzielte Ubisoft einen Nettoumsatz vor Abgrenzungen von 2,32 Milliarden Euro. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte: www.ubisoftgroup.com

