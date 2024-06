PM: Star Wars Outlaws™ Gameplay Showcase und Trailer auf Ubisoft Forward enthüllt (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 10. Juni 2024 – Im Zuge der Ubisoft Forward in Los Angeles enthüllte Ubisoft heute eine neue Gameplay-Präsentation, die Kay Vess auf Tatooine führt, um dort einen Waffenexperten und Revolverhelden zu finden und diesen zu überzeugen ihre Fähigkeiten mit ihrem Blaster zu verbessern. Darüber hinaus wurde ein neuer Überblicks-Trailer veröffentlicht, der die Vergangenheit von Kay und Nix beleuchtet und zeigt, welche Art von riskanten Jobs die beiden annehmen können, sowie einige der einzigartigen Umgebungen, die sie in Star Wars Outlaws erkunden können. ​

Star Wars Outlaws, das erste Open-World Star Wars-Spiel, erscheint am 30. August für Xbox Series X|S-Konsolen, PlayStation 5, Amazon Luna und PC über Ubisoft Connect. Fans, die Ubisoft+ abonnieren oder die Gold-Edition oder Ultimate-Edition des Spiels kaufen, können bis zu drei Tage früher auf das Spiel zugreifen*.

Die Gameplay-Präsentation zu Star Wars Outlaws kann unter folgendem Link gefunden werden:

Der Überblicks-Trailer zu Star Wars Outlaws kann unter folgendem Link gefunden werden:

In dem neuen Gameplay-Video erklärt Game Director Mathias Karlson eine der Experten-Quests von Star Wars Outlaws. „Eine der wichtigsten Motivationen für die Erkundung in Star Wars Outlaws ist es, schwer fassbare Experten zu finden, die über die ganze Galaxie verstreut sind und die Kay helfen, neue Fähigkeiten zu erlernen, um in der Unterwelt zu überleben“, erklärt Karlson. In dem Video sammelt Kay Informationen über einen Revolverhelden auf Tatooine. Während sie mit ihrem Schiff, der Trailblazer, von dem Asteroidenfeld in Akivas Umlaufbahn aus durch den Weltraum reist, sehen wir, wie sie einem Frachter des Pyke-Syndikats zu Hilfe kommt, der von Piraten-Sternenjägern angegriffen wird; die Pykes sind dankbar für ihre Hilfe, und Kays Ansehen beim Syndikat wächst und könnte ihr in Zukunft weitere Möglichkeiten eröffnen.

Auf Tatooine angekommen, betritt Kay einen Planeten, auf dem der größte Teil der Wirtschaft von einem anderen Syndikat kontrolliert wird: dem Huttenkartell. Auf der Suche nach dem Revolverhelden erkundet sie Mos Eisley, den legendären Hort des Abschaums und der Verkommenheit. Karlson sagt, dass die Erschaffung von Mos Eisley ein Highlight für das Entwicklungsteam war: „Diese einzigartige Stadt neu zu erschaffen, ist ein wahr gewordener Traum für unser Team, der es uns ermöglicht, Teile von Mos Eisley zu zeigen, die man noch nie zuvor gesehen hat.“ ​

Kays Informationen führen zu einem Lagerhaus des Huttenkartells in den südlichen Hügeln; leider hat sie bei den Hutten einen schlechten Ruf. Sie werden sie nicht einfach durch die Vordertür lassen – sie muss das Gebiet infiltrieren, ohne den Alarm auszulösen oder eine Konfrontation zu riskieren. Kay hat Erfolg und findet Informationen über den Aufenthaltsort des Revolverhelden, aber jetzt muss sie fliehen, was sie in eine Schießerei verwickelt. Am Ende des Videos trifft Kay schließlich auf den erfahrenen Revolverhelden Sheriff Quint. ​

Star Wars Outlaws wird über den Ubisoft Store und im Einzelhandel erhältlich sein. Durch das Abonnieren von Ubisoft+ oder den Kauf der Gold- oder Ultimate-Edition können Spielerinnen und Spieler außerdem bis zu drei Tage früher auf das Spiel zugreifen*.

Bei teilnehmenden Handelspartnern sind die physischen Star Wars Outlaws Standard-Editionen für PlayStation 5 und Xbox Series X ab 30. August sowie die Gold-Editionen für PlayStation 5 und Xbox Series X ab 27. August erhältlich. In Kürze können bei einigen Händlern exklusive Editionen und Angebote vorbestellt werden:

Weitere Informationen zu Angeboten finden sich bei den teilnehmenden Handelspartnern. Die Preisgestaltung obliegt dem Handelspartner.

Für weitere Informationen über Star Wars Outlaws besuchen Sie bitte: starwarsoutlaws.com.

Um das Spiel im Ubisoft Store vorzubestellen, besuchen Sie bitte store.ubisoft.com.

Bis zum 19. Juni, 15:00 Uhr, läuft der Ubisoft Forward Sale im offiziellen Ubisoft Store. Dieser bietet bis zu 75% Rabatt auf ausgewählte Titel. Zusätzlich erhält man weitere 20% Rabatt mit dem Gutscheincode Ubisoft20!

Die neuesten Nachrichten zu Star Wars Outlaws und allen anderen Spielen von Ubisoft finden Sie unter: news.ubisoft.com

*Das Spiel kann bis zu 3 Tage vor dem offiziellen Starttermin gespielt werden. Internetverbindung und Ubisoft-Konto erforderlich, um die digitalen Inhalte einzulösen. Bitte überprüfe die Systemanforderungen und Produktdetails/Einschränkungen vor dem Kauf und bei Veröffentlichung des Spiels.

About Star Wars Outlaws

With development led by Massive Entertainment***, Star Wars Outlaws will invite players to experience the Star Wars galaxy like never before through an original story set between Star Wars: The Empire Strikes Back™ and Star Wars: Return of the Jedi™. As the Galactic Empire relentlessly pursues the final defeat of the Rebel Alliance, the criminal underworld thrives. Fans will play as cunning scoundrel, Kay Vess and her loyal companion Nix, as they attempt one of the greatest heists the Outer Rim has ever seen. Seeking the means to start a new life, players will join Kay and Nix as they fight, steal, and outwit their way through the galaxy’s crime syndicates and join the galaxy’s most wanted.

Kay and Nix can turn any situation to their advantage: use stealth and gadgets to gain the upper hand, use Nix to distract and draw away enemies, or engage in blaster combat in tense situations throughout their journey. In order to pull off the ultimate heist, Kay and Nix will search for and join forces with a cast of outlaws, including battle-hardened droid ND-5. While stealing valuable goods, infiltrating secret locations, and outwitting enemies, they will need to carefully consider how their choices affect their status with each syndicate, as each move will influence Kay’s ever-changing reputation.

