Prince of Persia - The Sand of Time Remake soll 2026 erscheinen

PC XOne PS3 andere

Bei Ubisoft Forward hatte der franzöische Publisher auch ein etwas kurioses Update im Gepäck:

Ein Teaser-Trailer, der vor allem eine heruntergebrannte Kerze zeigte, die sich rückwärts im Zeitraffer wieder zusammenfügte. Mehr gab es nicht zu sehen, um zu versichern: Das Remake von Prince of Persia - The Sands of Time ist weiter in Arbeit und soll nun 2026 erscheinen.

Daneben gab es einen Trailer zu neuen kostenlosen Inhalten und einem Story-DLC für Prince of Persia - The Lost Crown (im Test) sowie zum "Temple of Fire"-Update für The Rogue Prince of Persia, das kürzlich in den Early Access startete.