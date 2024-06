Assassin's Creed Shadows: Alle Infos vom Ubisoft Forward

13 Minuten Gameplay

PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Zum Abschluss der Ubisoft Foward gab es jede Menge neue Informationen zu Assassin's Creed Shadows. Im neusten Teil der Reihe vereinen der aus der Fremde stammende Samurai Yasuke und die aus den Hiba-Bergen stammende Shinobi Naoe in den Wirren der Sengoku-Ära ihre Kräfte. Sobald die beiden sich in der Story zusammengetan haben, sollt ihr bei der Erkundung frei entscheiden können, welchen von beiden ihr steuert.

Eine groß auf der Bühne angekündigte Gameplay-Besonderheit: Neben Tag und Nacht wird die Welt sich auch durch den Wandel der Jahreszeiten verändern. So werdet ihr im Winter zugefrorene Flüsse nicht als Tarnung benutzen, während Gewitter in den wärmeren Monaten eure Anwesenheit noch besser verbergen. So soll jede Tages- und Jahreszeit ihre eigenen Besonderheiten bieten.

In der rund 13-minütigen Gameplay-Präsentation sah man Yasuke in das Örtchen Fukuchiyama reiten, wo ihn ein Kind zu dessen Mutter brachte. Die Dame klagte darauf über den korrupten lokalen Samurai, der die einfachen Leute terrorisiere, worauf Yasuka schwor, dem ein Ende zu machen. Der Hinweis, in welchem Viertel die Zielperson die Leute schikaniert, lotste ihn in die Nähe. Die Wachen des Schufts erschlug Yasuke zunächst unter Einsatz von Spezialangriffen mit einer massiven Keule, bevor er den Gesuchten im Katana-Duell besiegte und enthauptete. Daraufhin kam Naoe in einer Cutscene dazu. Ein Fürst auf der Abschussliste befindet sich in der nahen Burg, hier stand die Entscheidung an, ob Yasuke durch den Haupteingang bricht oder man mit Naoe schleichen will.

Die Präsentation zeigte Naoes Pfad bei Nacht und Regen im Frühling. Die Attentäterin drang unentdeckt bis zum Ziel vor. Dafür tauchte sie unter anderem in einem Teich ab, führte ein Luftattentat aus, erstach eine Wache durch eine Schiebtür, löschte Lampen, betäubte eine Bedienstete und versteckte sich ähnlich wie Sam Fisher an der Decke eines Gangs, als eine Wache in ihre Richtung lief. Befindet sich Naoe im Schatten, soll es deutlich länger dauern, bis Gegner, die in ihre Richtung schauen, sie tatsächlich entdecken. Am Ende wurde Naoe entdeckt und tötete die Zielperson sowie einige Wachen mit einer Kettensichel, ehe sie behände über die Schlossmauer verschwand.

Diese Quest stand im Zentrum der Präsentation, vom Open-World-Gameplay oder der Größe der Spielwelt im Vergleich zu Assassin's Creed - Valhalla war dagegen noch nicht die Rede.

Im Anschluss an die Ubisoft Forward gab es nochmal Ausschnitte aus der Präsentation mit Entwicklerkommentaren zu sehen. Dort wurde unter anderem erwähnt, das die ikonischen Torii-Tore als immersive Markierung relevanter Orte in der offenen Welt benutzt werden und dass auch die Fauna auf die Jahreszeiten reagieren sollen, sodass sich zum Beispiel die Fellmuster mancher Tiere sich ändern.