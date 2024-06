Star Wars Outlaw: Zehn Minuten kommentiertes Gameplay

PC Xbox X PS5

Bei der Präsentation Ubisoft Forward zeigte Massive Entertainment neues kommentiertes Gameplay aus dem Open-World Titel Star Wars Outlaws. Darin seht ihr die Protagonistin Kay Vess und ihren kleinen Sidekick Nix beim Schleichen, Schießen, am Steuer eines Speeders und bei einem Raumkampf. Letzterer dient als zufällige Gelegenheit, Kays Ruf bei einer der Syndikats-Fraktionen zu verbessern. Dabei wird auch beispielhaft ein Ausschnitt einer Quest auf Tatooine vorgeführt.

Dazu gab es weitere Infos zum Setting: Die Diebin Kay will in der Story die in der Galaxie verstreuten Teile eines Artefakts finden. Halbseidene Aufträge dienen ihr dabei auch als Möglichkeit, Beziehungen zu knüpfen und so auf neue Hinweise auf den Aufenthaltsort der Artefaktteile zu stoßen. Da sie vom Imperium gesucht wird, soll sie sich laut Massive besser nicht zu lange auf einem Planeten aufhalten, ehe sie sich wieder aus dem Staub macht.

Neben der unten eingebundenen Gameplay-Vorführung gab es zudem einen neuen Übersichts-Trailer.