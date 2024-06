Xbox Games Showcase 2024: Überblick aller Trailer aus der Show

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Gestern strahlte Microsofts Xbox-Sparte rund 105 Minuten einen Stream-Event aus, dessen erste 75 Minuten sich um allerlei Neuankündigungen und Updates drehten, bevor die letzte halbe Stunde allein Call of Duty - Black Ops 6 gehörte.

Zu den großen Highlights gehören sicherlich die Ankündigung von Doom - The Dark Ages und Gears of War - E-Day und Life is Strange - Double Exposure. Dazu kamen Updates zu Stalker 2, Fable, Indiana Jones und der Große Kreis, Assassin's Creed Shadows und mehr. Jede Menge Holz also, im Folgenden findet ihr daher nochmal eine Übersicht aller Trailer.

Hier alle Trailer in Reihenfolge ihrer Ausstrahlung beim Event: