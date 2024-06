Perfect Dark: Erster Gameplay-Trailer des Reboots

PC Xbox X

Vier Jahre ist es her, dass Microsoft die Entwicklung eines Reboots des Rare-Shooters Perfect Dark durch das Studio The Initiavtive bekannt gab. Gestern gab es nun im Rahmen des Xbox Showcase 2024 einen ersten Gameplay-Trailer zu sehen.

Der Einsatz von Joanna Dark beginnt darin auf leisen Sohlen: Mithilfe eines Gadgets zeichnet sie die Stimme einer Wache auf, um die Aufnahme bei einer Gegensprechanlage zu nutzen. An anderer Stelle funkt sie damit eine Wache an, um sie dazu zu bringen, ihren Posten zu verlassen, um einen Bildschirm zu überprüfen. Dazu springt und klettert die Agentin, dass glatt Erinnerungen an Mirror's Edge aufkommen. Später gibt es dann auch Baller-Action, bei denen die Protagonistin auch mal im Rutschen feuert oder Gegnern in die Beine grätscht.

Eine Release-Zeitraum für die Stealth-Action verrät der Trailer indes noch nicht.