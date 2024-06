PM: SONIC X SHADOW GENERATIONS™ RAST AM 25. OKTOBER 2024 IN DEN VERKAUF (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

SONIC X SHADOW GENERATIONS™ rast am 25. Oktober 2024 in den Verkauf

– Eine brandneue Sammlung mit zwei Spielerlebnissen – einem für Shadow the Hedgehog™ und einem für Sonic the Hedgehog™ – ist bald für Konsole und PC erhältlich. –

Burbank, Kalifornien – 10. Juni 2024 – SEGA® hat während des Livestreams zum Summer Game Fest 2024 angekündigt, dass SONIC X SHADOW GENERATIONS am 25. Oktober 2024 sowohl als digitales als auch als physisches Produkt erscheint und für einen Preis ab €49.99 für PlayStation®5 (PS5®), PlayStation®4 (PS4®), Xbox Series X|S, Xbox One, die Systeme der Nintendo Switch™-Familie sowie für PC vorbestellt werden kann.

Zur Feier dieser Ankündigung enthüllte SEGA einen neuen Trailer, in dem mehr von der rasanten Action in SONIC X SHADOW GENERATIONS zu sehen ist:

Mit der Digital Deluxe Edition von SONIC X SHADOW GENERATIONS können Fans drei Tage früher spielen und erhalten kultige Musikstücke aus älteren Spielen, einen auf Konzeptzeichnungen basierenden Terios-Skin, tolles Artwork, einen Extra-Level, einen Shadow-Skin und mehr! Sonic-Fans können die Digital Standard Edition oder die Digital Deluxe Edition von SONIC X SHADOW GENERATIONS auch vorbestellen und damit einen Legacy-Skin für Sonic erhalten, der von dessen Aussehen in Sonic Adventure™ inspiriert ist! Wer die Physical Day One Edition vorbestellt, erhält zusätzlich zum Legacy-Skin für Sonic noch das Tagebuch von Gerald Robotnik – ein 28-seitiges Notizbuch, in dem Gerald seine persönlichsten Gedanken und Zeichnungen festhielt, während er Shadow the Hedgehog und die ARK-Weltraumstation erschuf.

Es folgen weitere Informationen zu den jeweiligen Angeboten:

SONIC X SHADOW GENERATIONS – Digital Standard Edition – €49.99

SONIC X SHADOW GENERATIONS – Physical Day One Edition – €49.99

SONIC X SHADOW GENERATIONS – Digital Deluxe Edition – €59.99

Führe Shadow durch eine brandneue Story-Kampagne mit nie zuvor gesehenen Fähigkeiten, die beweisen, warum er als Ultimative Lebensform bekannt ist. Rase durch legendäre Level aus Shadows Vergangenheit, entdecke versteckte Geheimnisse in einer großen Zentralwelt und schalte neue Kräfte frei, um Black Doom zu besiegen.

Außerdem enthält SONIC X SHADOW GENERATIONS ein komplettes Remaster des gefeierten Zeitreiseabenteuers SONIC GENERATIONS mit einer Sammlung der beliebtesten 3D- und 2D-Level, jetzt mit verbesserter Grafik und neuem Bonusmaterial.

Hauptmerkmale:

SONIC X SHADOW GENERATIONS kann ab heute vorbestellt werden. Besuche dazu die offizielle Website von SONIC X SHADOW GENERATIONS oder wende dich an einen Einzelhändler deiner Wahl.

Bleibe in Sachen Sonic the Hedgehog auf dem Laufenden und folge dem blauen Igel auf X , Instagram und TikTok , schicke ihm auf Facebook ein „Gefällt mir“ und abonniere den Twitch-Kanal und den YouTube-Kanal . Vergiss außerdem nicht, den SEGA Online-Shop unter shop.sega.com zu besuchen, um coole Artikel für die SEGA-Fans in deinem Leben zu kaufen.

Mehr Informationen findest du hier: https://sonicxshadowgenerations.com/ .

Über SEGA of America, Inc.

SEGA of America, Inc. ist der US-amerikanische Zweig der SEGA CORPORATION in Tokio, Japan, einem globalen Führer in interaktiver Unterhaltung. SEGA of America wurde 1986 gegründet und veröffentlicht innovative, interaktive Unterhaltungserlebnisse für Konsolen, PCs, Mobilgeräte und andere neuartige Plattformen. SEGA stand 2020 auf Platz 1 in der jährlichen Game-Publisher-Rangliste von Metacritic. Unsere global erfolgreichen Franchises beinhalten Sonic the Hedgehog, Like a Dragon™, Virtua Fighter™, Super Monkey Ball™ und Phantasy Star Online™, sowie die Atlus-Serien Persona™ und Shin Megami Tensei™. Seit seinem Debut vor mehr als drei Jahrzehnten ist Sonic zu einer Ikone der Popkultur avanciert und in Dutzenden von Spielen, TV-Serien und Filmen erschienen. SEGA of America ist in Irvine und in Burbank in Kalifornien ansässig. Besuche www.sega.com .

Ⓒ SEGA. Alle Rechte vorbehalten. SEGA ist beim U.S. Patent and Trademark Office registriert. SEGA, das SEGA Logo und SONIC X SHADOW GENERATIONS sind eingetragene Marken oder Marken der SEGA CORPORATION. Alle anderen Marken, Logos und Urheberrechte sind Eigentum der entsprechenden Rechteinhaber.