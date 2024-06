Fable: Erster Gameplay-Trailer // Release 2025

Eidos Montréal an Entwicklung beteiligt

PC Xbox X

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der neue Trailer zu Reboot von Fable beim Xbox Showcase 2024 zeigte erstmals kurze Gameplay-Szenen gemischt mit Renderszenen.

Durch den Trailer führt der abgehalftere Held im Ruhestand Humphry, der über das Heldendasein erzählt – darunter über die Entscheidungen über Leben und Tod, die manchmal an Helden hängen bleiben. Zudem erzählt er davon, wie er in jungen Jahren die Spielfigur unter seine Fittiche genommen hat.

Fable soll 2025 für PC und Xbox Series S|X erscheinen. In den sozialen Medien kündigte in dem Zusammenhang Eidos Montréal (Deus Ex - Human Revolution, Marvel's Guardians of the Galaxy) an, Playground Games (Forza Horizon) bei der Entwicklung unter die Arme zu greifen.