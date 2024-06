Gears of War - E-Day: Prequel beim Xbox Showcase angekündigt

PC Xbox X

Beim großen Xbox Showcase 2024 gab es ein neues Lebenszeichen von der Gears-Reihe: Gameplay vom Third-Person-Shooter gibt es noch nicht zu sehen, dafür ist nach dem Ankündigungstrailer klar, das als nächstes keine Fortsetzung von Gears 5 (im Test) ansteht.

Vielmehr wird Gears of War - E-Day ein Prequel: So wird es möglich, dass Marcus Fenix wieder mit seinem alten Freund Dom Santiago in Aktion zu sehen ist. E-Day ist dabei der Name für den Tag, an dem erstmals die Locust auftauchten.

Für zusätzliche Nostalgie sorgt eine Piano-Version des Lieds "Mad World", das schon seinerzeit sehr effektiv in einem Trailer zum dritten Serienteil verwendet wurde. Ein Release-Zeitraum wurde noch nicht angekündigt.