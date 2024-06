PM: Multiplayer-Horror-FPS Level Zero: Extraction lädt Spieler zur offenen Beta ein, die ab heute startet, und präsentiert intensive Kämpfe während der PC Gaming Show (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Multiplayer-Horror-FPS Level Zero: Extraction lädt Spieler zur offenen Beta ein, die ab heute startet, und präsentiert intensive Kämpfe während der PC Gaming Show

– Erlebe eine einzigartige Mischung aus Survival-Horror und Extraction-Shootern während des Steam Next Fest bis zum 17. Juni. –

SEATTLE – 9. Juni 2024 – Der Publisher tinyBuild und der Entwickler DogHowl Games haben heute auf der PC Gaming Show angekündigt, dass Level Zero: Extraction, das kommende Multiplayer-Extraction-Horrorspiel, einen offenen Beta-Test auf Steam veranstalten wird, der ab heute beginnt und während des Steam Next Fest fortgesetzt wird. Die Ankündigung erfolgte zusammen mit einem brandneuen Gameplay-Trailer, der die spannungsgeladene asymmetrische PvPvPvE-Action und das taktische FPS-Kampfgeschehen hervorhebt.

Nach einer erfolgreichen geschlossenen Beta Anfang dieses Jahres bietet die offene Beta eine Reihe neuer Features und Updates basierend auf dem Feedback der Spieler. Die Beta wird neue Orte zum Erkunden, realistische militärische Waffen und KI-Gegner für PvE-Gameplay einführen sowie Quality-of-Life-Verbesserungen in den Bereichen Balance, Kampfmechaniken, Fortschritt, Serverstabilität und mehr.

Entwickelt in Unreal Engine 5 vom kleinen, aber ambitionierten ukrainischen Studio DogHowl Games, ist Level Zero: Extraction eine neue, originelle Interpretation von Multiplayer-Survival-Horror. Die Spieler werden sich auf gefährliche Plünderungsmissionen begeben, bei denen mehrere Söldnerteams um wertvolle Beute konkurrieren. Währenddessen übernehmen zwei weitere Spieler die Rolle tödlicher Alien-Monster, die nur mit Licht getötet werden können und die Menschen aus den Schatten heraus jagen.

Schlüsselelemente:

Level Zero: Extraction wird 2024 im Steam Early Access veröffentlicht, aber Spieler können jetzt bis zum 17. Juni um 19:00 Uhr CEST in die Action eintauchen und einen frühen Blick auf die neuesten Features werfen. Setze das Spiel auf deine Wunschliste auf Steam und folge uns auf X , um immer über die neuesten Ankündigungen informiert zu sein.

