Stormgate: Dritte Fraktion Himmlische Armada vorgestellt // EA ab 13.8.

Unter den Ankündigungen für Echtzeitstrategiespiele ist Stormgate bereits ein alter Bekannter. Denn das Spiel hat bereits eine offene Betaphase mit den zwei bisher bekannten Fraktionen der Menschen und Infernale hinter sich. Nun wurde im Rahmen der PC Gaming Show von Entwickler Frost Giant Studios, der vor allem aus ehemaligen Entwicklern von StarCraft 2 besteht, die dritte Fraktion vorgestellt und weitere Details bekanntgegeben.

Die Himmlische Armada füllt die Lücke einer technisch hochentwickelten Rasse. Grafisch ähneln ihre Einheiten den Protoss aus StarCraft gemischt mit Engeln und sind stilistisch das Gegenstück zu den Infernalen. Sie startet mit dem Archeschiff als fliegendem Hauptgebäude, neue Gebäude können innerhalb des sogenannten Kaskadenfeld errichtet werden. Dieses Energiefeld wird vom Hauptschiff erzeugt und in kleinerem Maße von jedem anderen Gebäude. Durch dieses System könnt ihr überall auf der Karte neue Gebäude konstruieren. Geschütztürme und andere Gebäude aggressiv zu platzieren sei oft sinnvoller als eine große Armee auszuheben. Alle Gebäude benötigen Energie, habt ihr keine mehr arbeiten alle Gebäude weniger effizient und ihr könnt keine neuen errichten' mit einem Überschuss dagegen können eigene Einheiten gestärkt werden. Die Himmlische Armada führt auch starke, hochtechnisierte Einheiten ins Feld, wie die mit Energieklingen ausgestatteten Nahkämpfer Kri oder der Saber-Panzer mit seiner Energiekanone, die auch etwas Schaden in der Umgebung der angegriffenen Einheit anrichtet.

Auch die beiden anderen Fraktionen haben neue Einheiten und Technologien erhalten. Das Free-to-Play-Spiel startet am 13. August in den Early Access, Backer auf Kickstarter oder Indiegogo können bereits am 30. Juli einsteigen. Der volle Release inklusive dem ersten Kampagnenkapitel und Coop-Modus für drei Spieler soll im dritten Quartal diesen Jahres erfolgen.