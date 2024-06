Teaser Hellsichtig und weise war ich, als ich 2022 Skald als meinen Geheimtipp des Jahres ankündigte – denn vor 10 Tagen ist es endlich erschienen und mindestens so gut geworden, wie ich es erhofft hatte.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Stellt euch einen Mix aus Ultima (detaillierte Welt, Kachel-Grafik, Rundenkämpfe) und Lovecraft’schem Horror vor – das beschreibt Skald - Against the Black Priory schon ziemlich gut. Was mich aber an diesem Kleinstteamindiewerk gepackt hat, ist neben der Retrografik mit ihrer C64-Farbpalette samt Amiga-Auflösung die auch jenseits starker Lovecraft-Anleihen spannende Story. Wir erleben zu Beginn des Spiels einen Schiffsbruch, der offensichtlich von einem Monster aus den Meerestiefen verursacht wird, spielen dann einen Rückblick mit unserer Beauftragung mehrere Wochen vorher. Und dann starten wir als Schiffsbrüchtiger an fremden Gestaden. Ich habe schon langweiligere Auftakte erlebt.

Ich bin ...