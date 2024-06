Age of Mythology - Retold erscheint am 4. September 2024

PC XOne Xbox X

Im Xbox Games Showcase hat Microsoft bekannt gegeben, dass das Remake des Echtzeitstrategieklassikers Age of Mythology - Retold am 4. September 2024 für PC auf Steam und im Microsoft-Store, sowie auf Xbox Series X|S erscheint. Es soll direkt Teil des Game Pass werden. Den entsprechenden Trailer haben wir für euch unter der News eingebunden.

Dort werden die vier Völker des Spiels gezeigt. Die Griechen, die Wikinger, die Ägypter und die Atlanter, welche bereits im Urspiel mit dem Addon The Titans verfügbar waren. 50 Kampagnen-Missionen für Sologeneräle sind ebenso enthalten wie zufallsgenerierte Karten und Szenarien für Partien mit und gegen Freunde oder KI. Später soll mit "Arena of the Gods" ein weiterer Spielmodus für Singleplayer und Coop erscheinen.

Das Spiel soll in einer Standard-Version für 30 Euro sowie in einer Premium-Version für 50 Euro erscheinen. Diese sind mit jeweils 15 Prozent Rabatt ab sofort vorbestellbar. Die Premium-Version enthält mit Freyr einen weiteren Gott für die Wikinger, 7 Tage Vorabzugang, Portraits für die Götter aus dem Original sowie zwei Erweiterungen, die später erscheinen sollen. Die erste wird die Zivilisation der Chinesen ins Spiel bringen. Die zweite soll ein komplett neues, noch nicht näher benanntes Volk einführen. Die Erweiterungen sollen später auch einzeln erhältlich sein.