PM: Mit Spannung erwartetes Open-World-Sandbox-RPG Streets of Rogue 2 stürzt sich am 14. August in den Steam Early Access (Cosmocover)

Mit Spannung erwartetes Open-World-Sandbox-RPG Streets of Rogue 2 stürzt sich am 14. August in den Steam Early Access

– Die Fortsetzung des Indie-Hits von 2019 setzt auf Chaos und bereitet sich darauf vor, die Straßen zu erobern. –

SEATTLE – 9. Juni 2024 – Streets of Rogue 2, das Open-World-Sandbox-Abenteuer vom Entwickler Matt Dabrowski in Zusammenarbeit mit Publisher tinyBuild , öffnet am 14. August die Tore der prozedural generierten Freiheit für den Steam Early Access auf dem PC. Dies wurde heute auf der PC Gaming Show bekanntgegeben, wo der neueste Trailer des Spiels Premiere feierte.

Sieh dir den Release Date Trailer zu Streets of Rogue 2:

Genieße die Schönheit einer lebhaften prozedural generierten Welt mit einem Ziel: einen korrupten Präsidenten zu stürzen … oder einfach auf dem Land zu entspannen, niemand wird über dich urteilen! Verfolge den Staatsstreich mit völliger Freiheit, sei es durch chaotische Verbrechen oder als Pfadfinder, der den Bewohnern hilft, um tolle Belohnungen freizuschalten.

Lebe deine wildesten Träume mit einer prall gefüllten Liste spielbarer Charaktere aus, jeder mit einzigartigen Talenten, wie der technikaffine Hacker, der flinke Ninja oder der kulinarische Koch. Plane die Übernahme des Landes auf jede erdenkliche Weise, sei es durch das Hacken von Hauptrechnern, das Inszenieren eines Zombie-Ausbruchs, das Anheuern einer Gaunerbande oder der Aufstieg zu einem landwirtschaftlichen Mogul, der jeden bestechen kann.

Tobe dich in zerstörbaren Umgebungen und mit einem Arsenal an Waffen aus, darunter Maschinengewehre, Flammenwerfer, Raketenwerfer, Bärenfallen und Bananenschalen. Erkunde die unterschiedlichsten Ecken der weitläufigen Welt, von mysteriösen Höhlen und neonbeleuchteten Städten bis hin zu gruseligen Friedhöfen und sonnigen Inseln.

Cruise stilvoll über die Autobahnen mit aufgemotzten Luxusautos oder tobe dich in rasanten Bootsrennen durch eine verrückte, sich ständig verändernde Welt mit endlosen Möglichkeiten aus. Reise durch eine riesige prozedural generierte Karte, die sich ständig verändert und unzählige Überraschungen – und zufällige Bedrohungen – an jeder Ecke bereithält.

Der Steam Early Access-Release markiert lediglich den Beginn des verrückten Spaßes: Entwickler Matt Dabrowski und Publisher tinyBuild haben bereits mehrere aufregende Updates angekündigt, um den Wahnsinn bis zum 1.0-Launch zu maximieren.

Für weitere Informationen besuche die offizielle Website von Streets of Rogue 2 , folge @StreetsofRogue und @tinyBuild auf X und setze es auf deine Steam-Wunschliste .

Über tinyBuild

tinyBuild ist als Indie Entwicklungsstudio gestartet und hat sich zu einem Publisher entwickelt, den man auf dem Schirm haben sollte. Die Überzeugung des Unternehmens für den Aufbau langfristiger Partnerschaften und den Aufbau wiedererkennbarer Franchises hat zu vielen erfolgreichen Kooperationen mit talentierten Entwicklungsteams aus aller Welt geführt. Das Unternehmen hat dutzende Spiele veröffentlicht, darunter Hello Neighbor, Graveyard Keeper, SpeedRunners und mehr. Obwohl tinyBuild in Seattle (USA) ansässig ist, konnte der Publisher weltweit starke Verbindungen mit Studios in den USA, den Niederlanden, Litauen und überall in Osteuropa aufbauen.

Über Matt Dabrowski

Matt Dabrowski ist der Solo-Entwickler hinter Streets of Rogue, ein Indie-Hit der die freie Kreativität des Immersive-Sim-Genres mit Roguelike und Rollenspiel-Elementen verbindet. Das Spiel verkaufte Plattformübergreifend über eine Million Kopien und wurde zu einem der Referenzpunkte des Roguelike-Genres. Matt begann seine Spieleentwicklungsodyssee noch vor Steam als Teenager mit der Entwicklung einiger Indie-Titel neben der Schule. Bevor er sich vollkommen der Solo-Entwicklung widmete, hatte Matt einige kleinere Positionen bei hochkarätigen Spielen wie World of Warcraft und SimCity inne. Nach dem Erfolg von Streets of Rogue schloss sich Matt mit tinyBuild zusammen, um an dem heiß erwarteten Nachfolger zu arbeiten.