Life is Strange - Double Exposure: Direktes Sequel des Erstlings angekündigt

Beim Xbox Showcase hat Square Enix den neusten Teil der Life is Strange-Adventures angekündigt. Darin werdet ihr wieder Max Caulfield spielen, die Protagonistin des ersten Serienteils. Die ist inzwischen älter und studiert an der renommierten Caledon-Universität. Sie hat sich geschworen, nie wieder ihre Kräfte zu nutzen, über Fotos in die Vergangenheit zu reisen. Als sie jedoch ihre enge Freundin Safi ermordet auffindet, bricht sie diesen Schwur und schafft so eine parallele Zeitlinie, in der sie noch lebt – und in beiden Realitäten droht der Killer, wieder zuzuschlagen.

Entwickler von Double Exposure ist nicht das ursprüngliche Team von Don't Nod, sondern Deck Nine, die abseits von dem Erstling und Life is Strange 2 seitdem alle weiteren Serienteile entwickelt haben, darunter auch das Prequel Before the Storm.

Life is Strange - Double Exposure wird am 29. Oktober 2024 für PC, PS5 und Xbox Series S|X erscheinen.