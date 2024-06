Dragon Age - The Veilguard: Erster Cinematic-Trailer zeigt Begleiter

PC Xbox X PS5

Beim heutigen Xbox Games Showcase zeigten EA und Bioware einen ersten Cinematic Trailer (erstellt in der Spiel-Engine) zum Rollenspiel Dragon Age - The Veilguard (ehemals Dreadwolf). Darin wird ein erster Eindruck von den Mitgliedern der namensgebenden Schleierwache vermittelt (beim Schleier handelt es sich in Dragon Age um eine Barriere zwischen der Welt der Sterblichen und einer Art Jenseits.

Besagte Gruppe besteht aus Späherin Harding, Detektivin Neve, Magierkiller Lucanis, Schleierspringerin Bellara, Nekromant Emmrich, Wächter Darvin und Drachenjäger Taash. Euer Avatar wird die Anführerin oder der Anführer, auf den im Kampf gegen Dämonen, Drachen und einen bösen Gott alle Hoffnungen ruhen.

Erstes Gameplay-Material von Dragon Age - The Veilguard soll am 11. Juni 2024 gezeigt werden.