PM: BRANDNEUES, REAKTIVES, RUNDENBASIERTES RPG ‘CLAIR OBSCUR: EXPEDITION 33’ ANGEKÜNDIGT (Cosmocover)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Brandneues, reaktives, rundenbasiertes RPG

‘Clair Obscur: Expedition 33’ angekündigt

– Durchbreche den Zyklus des Todes der Malerin im Jahr 2025 auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC –

London, Vereinigtes Königreich & Montpellier, Frankreich (9. Juni 2024) – Der Entwickler Sandfall Interactive hat heute auf der Xbox Games Showcase sein hochambitioniertes Debütspiel Clair Obscur: Expedition 33 vorgestellt. Inspiriert von beliebten klassischen Fantasy-JRPGs und Actionspielen gleichermaßen, zeichnet sich Clair Obscur: Expedition 33 durch immersive, reaktive rundenbasierte Kämpfe, eine reife und bewegende Erzählung sowie einen atemberaubenden, eindrucksvollen Kunststil aus, der von französischer und Pariser Kunst und Architektur inspiriert ist. Clair Obscur: Expedition 33 garantiert den Spielern eine wunderschöne, von der Handlung getriebene Erfahrung und eine emotionale Besetzung von Charakteren, die ihnen lange nach dem Abspann im Gedächtnis bleiben werden. Veröffentlicht von Kepler Interactive, befindet sich das Spiel derzeit in Entwicklung für Xbox Series X|S (ab dem ersten Tag mit Xbox Game Pass verfügbar), PlayStation 5 und PC.

Tauche in die beeindruckende Welt von Lumière im Ankündigungstrailer von Clair Obscur: Expedition 33 ein:

Einmal im Jahr erwacht die Malerin, um eine verfluchte Zahl auf ihren Monolithen zu malen, und jeder, der dieses Alter erreicht, verwandelt sich sofort in Rauch und verschwindet. Jahr für Jahr zählt diese Zahl herunter. Morgen wird sie aufwachen und „33“ malen. Begleite Gustave und seine Entdecker auf einer verzweifelten Mission, um den Zyklus des Todes der Malerin ein für alle Mal zu durchbrechen. Auf den Spuren dutzender gescheiterter Expeditionen vor ihnen, werden die Spieler mächtige Feinde überwinden und kämpfen, um die Zukunft ihrer Welt zu retten. In einer traumhaften Welt entfaltet sich die Geschichte, in der Fantasie und Kunst verschmelzen, unterstützt von einem bezaubernden Soundtrack, der eine atemberaubende Geschichte wie keine andere erschafft.

„Wir haben unser Herz und unsere Seele in die Schaffung des Spiels unserer Träume gesteckt, etwas, das sich frisch und neu anfühlt, daher hoffen wir aufrichtig, dass ihr es genießen werdet, die Welt und die Charaktere zu entdecken, die wir mit Liebe gestaltet haben“, sagte Guillaume Broche, Gründer von Sandfall Interactive und Kreativdirektor von Clair Obscur: Expedition 33. „Mit einer unglaublichen und epischen Geschichte, einem einzigartigen reaktiven rundenbasierten System und einer weitläufigen handgefertigten Welt, die es zu erkunden gilt, haben wir alles gegeben, um die Reise in ‚ Expedition 33 ‚ unvergesslich zu machen. Wir können es kaum erwarten, mehr mit euch zu teilen, wenn wir uns der Veröffentlichung nähern!“

Angetrieben von der Unreal Engine 5, ist Clair Obscur: Expedition 33, oder ‘ Expedition 33 ’ , ein innovatives reaktives, rundenbasiertes RPG mit immersiven Echtzeit-Offensiv- und Defensivbefehlen, die den Kampf intensiver gestalten und die Kämpfe spannender denn je machen. Die Spieler werden ihre Offensivfähigkeiten und magischen Fähigkeiten meistern, Angriffen in Echtzeit ausweichen, parieren und kontern sowie Schwachstellen von Feinden mit einem Free-Aim-Fernangriffssystem anvisieren, um scheinbar überwältigende Gegner zu bezwingen. Darüber hinaus können die Spieler die Stats, den Fertigkeitenbaum und die Ausrüstung jedes Charakters anpassen sowie eine Vielzahl erlernbarer passiver Eigenschaften nutzen, um ihre bevorzugten Strategien endlos zu verfeinern.

Clair Obscur: Expedition 33 kann jetzt auf die Wunschliste gesetzt werden und wird 2025 für Xbox Series X|S (ab dem ersten Tag mit Xbox Game Pass verfügbar), PlayStation 5 und PC (über Steam und den Epic Games Store) erhältlich sein. Fans, die neugierig auf das Gameplay, die Geschichte und die Welt von Expedition 33 sind, können die offizielle Website des Spiels unter www.Expedition33.com besuchen und sich für den Newsletter anmelden, um neue Informationen und Updates zu erhalten.

Weiterführende Links:

Offizielle Website: www.Expedition33.com

Sandfall Interactive’s offizielle Website: www.Sandfall.co

X / Twitter: @Expedition33

TikTok: @Expedition33Game

Über Sandfall Interactive:

Gegründet im Jahr 2020 in Frankreich, ist Sandfall Interactive ein unabhängiges Videospielstudio, das hochqualitative Spiele für PC und Konsolen entwickelt. Mit einem Schwerpunkt auf kraftvollen narrativen Erlebnissen strebt Sandfall Interactive danach, unglaubliche Geschichten mit faszinierenden Charakteren in wunderschönen Fantasiewelten zu liefern, die von der französischen Kultur inspiriert sind. Das Team ist zudem bestrebt, technische Grenzen zu überschreiten, indem es mit den neuesten und besten Technologien wie der Unreal Engine 5 arbeitet. Ihr Debüt-Titel, Clair Obscur: Expedition 33 , befindet sich derzeit in Entwicklung für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Über Kepler Interactive:

Kepler Interactive ist der erste global agierende Publisher, der von Videospiel-Schaffenden geleitet und besessen wird. 2021 gegründet unterstützt Kepler, unter der Leitung der Gründer von Kowloon Nights, Kreativität durch Zusammenarbeit. Jedes der Gründungsstudios hält Anteile am Unternehmen und nimmt eine leitende Rolle bei strategischen Entscheidungen ein – gleichzeitig sind alle Studios künstlerisch vollkommen unabhängig. Die Partnerstudios von Kepler sind vereint durch ihr Talent und ihre Varianz, darunter A44 Games in Neuseeland, Alpha Channel und Awaceb in Kanada, Timberline in Nordamerika und Shapefarm in Asien. Kepler Interactive selbst hat seinen Sitz in London