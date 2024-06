Eriksholm - The Stolen Dream: Schleich-Action aus Schweden angekündigt

PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das schwedische Entwicklerstudio River End Games aus Göteborg, das aus gerade mal 15 Designerveteranen besteht, die an Titeln wie Battlefield und Mirror’s Edge oder Little Nightmares und Unravel mitgearbeitet haben und der Publisher Nordcurrent Labs aus Vilnius, Litauen, denen das Studio seit letztem Jahr gehört, haben auf der Future Games Show mit Eriksholm - The Stolen Dream einen für das kleine Team grafisch und inszenatorisch beeindruckenden Stealth-Action-Titel für 2025 angekündigt.

Das Spiel soll die Geschichte dreier Protagonisten erzählen und in der fiktiven skandinavischen Stadt Eriksholm zu Anfang eines alternativen 20. Jahrhunderts spielen. Im anderthalb-minütigen Reveal-Trailer, den ihr unter der News eingebunden findet, seht ihr Hanna, eine der Hauptfiguren, die sich auf der Suche nach ihrem Bruder Herman mit einigen NPCs unterhält, durch die Stadt schleicht, Unterhaltungen lauscht und versucht, Gegnern zu entkommen.

Auffallend ist das markante und detailreiche Charakterdesign in Rendering und Animation sowie die aufwendig gestalteten Umgebungen der nordischen Hafenstadt. Der Einsatz von Werkzeugen und Waffen kann genutzt werden um Hindernisse zu beseitigen und Rätsel zu lösen. Auch wenn der Fokus auf der intensiven Geschichte liegen soll, wollen die Entwickler das strategische und taktische Vorgehen der Spieler im Echtzeit-Gameplay belohnen.