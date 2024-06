Warhammer 40K - Space Marine 2 erscheint am 9. September

PC Xbox X PS5

Ende November letzten Jahres wurde Warhammer 40.000 - Space Marine 2 auf die zweite Jahreshälfte 2024 verschoben. Laut kommentiertem Gameplay-Trailer von der Future Games Show, den ihr euch unter der News anschauen könnt, wird der heiß erwartete Third-Person-Shooter mit über einer Million Wishlists bei Steam am 9. September 2024 für PC, PS5 und XSeries erscheinen.

Das actiongeladene Video zeigt neben grafisch beeindruckenden Schauplätzen vor allem brachiale Kämpfe und blutige Massaker, wie man es von Imperialen Space Marines erwartet. Ihr begleitet Primaris Lieutenant Demetrain Titus von den Ultramarines in Schulterperspektive über ein Schlachtfeld, bekommt Einblicke sowohl in die massen-vernichtende Shootermechanik als auch in handfeste Nahkämpfe, die neben Ausweichen, Blocken und Parieren auch spektakuläre Finisher und Kombos beinhalten. Das Spiel bietet darüber hinaus eine Kampagne für bis zu drei Spieler, 3-Spieler Koop Missionen und 6v6 Multiplayer-Modi.

Warhammer 40.000 - Space Marine 2 von Saber Interactive und Publisher Focus Entertainment ist der Nachfolger des 2011 für PC, PS3 und Xbox 360 erschienenen Warhammer 40.000 - Space Marine von Relic Entertainment, damals noch unter THQ. Auf der letztjährigen gamescom konnte Benjamin Braun den neuen Shooter im Warhammer 40K-Universum anspielen und zog nach einer Stunde Spielzeit eine durchaus positive Bilanz.