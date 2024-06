Mandragora: Metroidvania-Soulslike erscheint Ende 2024

PC Switch Xbox X PS5

Zuletzt präsent mit einem Trailer auf der gamescom 2023, gab es nun auf der Future Games Show 2024 neues Ingame-Material zu Mandragora. Das handgezeichnete 2,5D-Sidecroller-Action-RPG mit starken Metroidvania- und Soulslike-Elementen vom ungarischen Entwickler Primal Game Studio aus Budapest befindet sich laut Community Marketing Managerin Alex Pearson in der Feintuning-Phase und soll gegen Ende des Jahres für PC, PS5, XSeries und Switch erscheinen. Ende Oktober 2022 wurde das Spiel mit über 275.000 US-Dollar auf Kickstarter erfolgreich finanziert.

Involviert in die Entwicklung des laut Pearson "ambitioniertesten" Titels des Studios sind nicht nur zahlreiche Branchenveteran:innen im Designerteam, auch soll Brian Mitsoda (Vampire the Masquerade - Bloodlines) – als Autor bekannt seit Black Isle-Zeiten und seinem Engagement bei Troika, Obsidian und inXile sowie als Gründer von DoubleBear Productions – für die Story von Mandragora verantwortlich sein. Zudem arbeiten weltweit bekannte Synchronsprecher:innen am Projekt mit und für den Soundtrack soll kein Geringerer als der griechische Komponist Christos Antoniou (Septicflesh) verantwortlich zeichnen, der als Klassik/Metal-Crossover-Künstler bekannt ist.

Primal Game Studio hat außerdem bekanntgegeben, dass als Publishing-Partner nicht mehr Marvelous Europe fungiert, sondern das neue Label Knights Peak des niederländischen Entwicklers MY.GAMES. Den anderthalb-minütigen, kommentierten Gameplay-Trailer könnt ihr euch hier gleich im Anschluss anschauen.