SacriFire: JRPG aus Polen mit Public Playtest und neuem Trailer

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Während der Future Games Show 2024 hat das in Warschau angesiedelte Entwicklerstudio Pixelated Milk einen neuen Trailer zu ihrem "90er-Jahre-JRPG" inspirierten 2D/3D-Pixel-Rollenspiel SacriFire gezeigt. Das anderthalb-minütige Video könnt ihr unter der News anschauen. Darin seht ihr den Protagonisten, wie er versucht, den Diebstahl eines wertvollen Artefakts, der Malkora, zu verhindern. Neben einigen Schauplätzen sind auch Kämpfe zu sehen, die das unkonventionelle Kampfsystem zeigen.

Zuletzt haben wir vor einem Jahr über den Titel berichtet, da SacriFire im Jahr 2023 bereits erscheinen sollte, nachdem das ursprünglich angepeilte Veröffentlichungsdatum in 2022 nicht gehalten werden konnte. In 2021 wurde das Spiel auf Kickstarter erfolgreich finanziert. Dieses Jahr soll es laut Entwickler aber so weit sein. Aktuell findet ein Public Playtest auf Steam statt, wofür ihr euch auf Valves Plattform anmelden könnt. Erscheinen soll SacriFire für PC, PS4 und PS5, Xbox One und Xbox Series X|S sowie für Nintendo Switch.