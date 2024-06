Enshrouded: Großes Update Melodien des Sumpfes erschienen

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Diese Woche ist mit Melodien des Sumpfes das nächste große Content-Update zum Koop-Survival-Action-RPG Enshrouded (im Check) vom deutschen Entwickler Keen Games erschienen. Den Trailer mit den Highlights könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen. Das Update führt unter anderem Musikinstrumente und das neue Sub-Biom "Schwarzmoor" ein. Außerdem gibt es neue Features, Wildtiere, Baumaterialien, Gegenstände, eine neue Feindfraktion und einige QoL-Verbesserungen, die von der Enshrouded-Feature-Upvote-Plattform beeinflusst wurden.

Das Schwarzmoor ist eine Erweiterung des Gebits Düsterdickicht mit hoch aufragenden Bäumen, verzweigten Wurzeln und zwischen den Ästen versteckten Häusern. Das Gebiet konzentriert sich noch mehr auf die Vertikalität, wobei einige Bereiche durch Hüpfen auf den neuen Sprungpads erreichbar sind. Zwischen den Bäumen wohnen auch die Vukah, ein Stamm von Waldbewohnern, die zwar freundlich aussehen, aber auch bösartig sein können. Unter dem Blätterdach und in den unterirdischen Gebieten verbergen sich auch noch weitere, wilde Kreaturen.

Das Update bringt auch die vielfach gewünschten Musikinstrumente ins Spiel, etwa Laute, Harfe, Trommeln und Flöte. Mit Musik könnt ihr euch und eure Gruppe so auch buffen. Weitere Instrumente sollen in künftigen Updates hinzugefügt werden. Die riesigen Bäume im neuen Sub-Biom bieten euch auch neue Materialien, Dekorationen, Requisiten und möbel. Es gibt neue Gelände- und Gebäudestile sowie neue Requisiten und Möbelsezts. So könnt ihr auch Baumhäuser oder Sümpfe erschaffen.

Zu den weiteren Verbesserungen gehört, dass ihr Quests, die bereits von Admins anderer Server abgeschlossen wurden, in eurer eigenen Zeit erledigen könnt. Flammenaltäre und Basen lassen sich nun umbenennen und ihr könnt den Charakternamen statt des Steam-Account-Namens während des Spiels und auf Grabsteinen anzeigen lassen. Auf dem Steam Deck soll Enshrouded jetzt noch flüssiger laufen. Dolche könnt ihr nun als Dual-Wielding-Waffen ausrüsten. Es gibt außerdem Änderungen bei der Balance und Player-Progression, mehr Optionen für die Prestige-Kleidung, Konfigurationen für die Servereinstellungen, und die Möglichkeit, eure Truheninhalte besser zu schützen.