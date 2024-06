Panzer Corps 2: War Stories - Fall of Poland angekündigt

PC

Slitherine hat mit War Stories - Fall of Poland eine neue Erweiterung für Panzer Corps 2 (im Test) angekündigt. Die Besonderheit ist, dass ihr den Polenfeldzug 1939 in einer Kampagne aus Sicht der angegriffenen Polen nachspielen könnt. Mehr Informationen zur Kampagne soll es bereits in den kommenden Tagen geben.

Neu ist auch der Name "War Stories". Der soll dafür stehen, dass die Gameplay-Komponenten um eine menschliche Komponente ergänzt werden soll. Dazu werden etwa die Rolle von ingame-Charakteren und Briefings üebrarbeitet. Auch das Überleben von Charakteren hängt nun von eurem taktischen Geschick ab. Der Release wird für Sommer 2024 angepeilt.

In Kürze, nämlich am 11. Juli, feiert die Panzer Corps-Reihe außerdem ihren 13. Geburtstag. An diesem Tag soll ein spezielles Event stattfinden.