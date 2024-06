Empires of the Undergrowth: Krabbliges RTS hat den EA verlassen

PC Linux MacOS

Das fleißige Ameisen in den Mittelpunkt rückende Strategiespiel Empires of the Undergrowth (im Fränkel spielt verrückt) von Slug Disco Studios und Publisher Hooded Horse ist bereits 2017 mit Freelancern, Kickstarter und staatlicher Förderung in den Early Access gestartet. Gestern hat Empires of the Undergrowth den Early Access verlassen. Die lange Entwicklungszeit hat die Stimmung der Spieler jedenfalls nicht getrübt, hat es doch sehr positive Reviews eingeheimst und steht mit über 10.000 Reviews bei "sehr positiv", zuletzt sogar auf "überwältigend positiv". Den "1.0 Release Date Trailer" könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Empires of the Undergrowth ist ein RTS mit Base-Building. Die Besonderheit: Ihr seid die Herrscher über eine Ameisenkolonie und baut komplexe Nester, entwickelt Pheromon-basierte Attacken und entwickelt die Brut. In der mehrteiligen Kampagne gibt es auch zumindest einen verrückten Wissenschaftler.

Das 1.0 Update bietet unter anderem folgende neue Features:

Eine neue Savannen-Umgebung mit ihren eigenen Kreaturen, Gefahren und Musik.

Neue Kreaturen für Kampagne, Custom-Games und die Battle Arena.

Das Finale der Singleplayer-Kampagne mit drei neuen, vollvertonten Missionen, neuem Artwork und einem großen, fordernden Finale.

Spielbare Matabele-Ameisen und -Termiten in allen Custom-Game-Modi.

New Game Plus, mit dem ihr die Kampagne nochmal auf höherer Schwierigkeit und mit weiteren Upgrades spielen könnt.

Viele QoL-Tweaks und Verbesserungen.

Es erfolgt unter anderem eine Lokalisation ins Deutsche. Ihr könnt Empires of the Undergrowth auf PC via Steam, GOG und EGS für 29,99 Euro beziehen.