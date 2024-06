Heart of the Machine: Erstes Gameplay der Sandbox-Sci-Fi-Strategie

PC Linux MacOS

Gestern hat Publisher Hooded Horse sein Line-Up für das am 10. Juni startende Steam Next Fest bekanntgegeben. Insgesamt werden fünf Spiele aus dem Portfolio des auf Strategie- und Taktikspiele fokussierten Publishers verfügbar sein.

Heart of the Machine von Arcen Games ist erstmals mit einer Gameplay-Preview am Start. Den Trailer des Sci-Fi-Sandbox-RPG-Strategiespiels könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen. Seit der ersten Ankündigung Ende 2022 wurde es still um den Titel, der mehrere Entwicklungsstufen und Änderungen durchlebte. Die finale Version soll etwas völlig anderes als ursprünglich gedacht werden, das der Gründer von Arcen Games und creator, Chris McElligott Park, als einen "Liebesbrief an Science-Fiction" beschreibt.

Heart of the Machine ist ein rundenbasiertes 4X-RPG in dem ihr die Rolle der ersten bewussten KI übernehmt. Ihr verbreitet Bewusstsein an eine Armee von Androiden, baut versteckte Basen und sucht einen Sinn während ihr versucht, in einer dystopischen Zivilisation am Rande des Untergangs zu überleben. Ihr kämpft in taktischen Schlachten, errichtet Versorgungslinien zwischen den Basen und schickt eure Androiden und sogar einige Mechs in die Schlacht gegen andere Fraktionen.

Heart of the Machine wird auf PC via Steam Early Access erscheinen.