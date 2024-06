Beyond these Stars: Demo des Weltraum-Citybuilders beim Steam Next Fest

PC

Gestern hat Publisher Hooded Horse sein Line-Up für das am 10. Juni startende Steam Next Fest bekanntgegeben. Insgesamt werden fünf Spiele aus dem Portfolio des auf Strategie- und Taktikspiele fokussierten Publishers verfügbar sein.

Beyond These Stars von Balancing Monkey Games ist ein City-Builder. Den aktuellen Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen. Ihr müsst die Gesellschaft auf dem Rücken eines Weltraum-Wals namens Kewa wieder aufbauen und bereist die Sterne, errichtet Außenposten, trefft Aliens und entdeckt die Mysterien des Universums. Dafür müsst ihr komplexe Warenketten managen und sowohl mit limitiertem Platz als auch endlichen Ressourcen zurechtkommen, während ihr eure Zivilisation entwickelt, ohne Kewa zu verletzen, denn eure Entscheidungen haben Auswirkungen auf eure Beziehung zu dem Wal. Beyond These Stars soll im Early Access für PC via Steam, GOG und EGS erscheinen.