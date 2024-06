Scramble - Battle of Britain: Hebt während des Steam Next Fest ab

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Während des Steam Next Fest vom 10. bis 17. Juni könnt ihr, außerhalb von geschlossenen Tests, erstmals das taktische Dogfighting-Spiel Scramble - Battle of Britain von Slitherine ausprobieren.

Ihr gebt euren Piloten rundenweise in einem 3D-Luftraum Befehle, der unter anderem auch detailliert die Physik und Aerodynamik simuliert. Ihr schickt eure Flieger dabei in die Luftschlacht über dem Englischen Kanal. Die Missionen sind so konzipiert, dass manche auch erfahrene Piloten fordern sollen. Auch die Flugzeugmodelle sind möglichst realistisch, so werden defekte Bauteile konzipiert und ihr nehmt Schaden, wenn ihr etwa in einen abgeschossenen Flügel hineinfliegt. Sind eure Manöver zu gewagt, riskiert ihr den Blackout des Piloten. Es gibt bereits verschiedene Kamera- und UI-Einstellungen, so dass ihr beispielsweise mit der cinematischen Kamera schöne Screenshots anfertigen könnt. Eure Gefechte könnt ihr euch im Replay anschauen und analysieren.