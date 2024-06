Combat Mission - Battle for Normandy: Battle Pack 2 erschienen

PC MacOS

Matrix Games hat am Donnerstag mit dem Battle Pack 2 einen neuen DLC für Combat Mission - Battle for Normandy (im Check) veröffentlicht. Um es voll nutzen zu können, benötigt ihr neben dem Grundspiel auch die bisherigen DLC. Im Battle Pack 2 erlebt ihr den D-Day, von der Luftlandung in Sainte Marie du Mont bis nach Carentan, oder auch den Durchbruch östlich der amphibischen Landung. Das Battle Pack 2 folgt der 4th Infantry Division und der 101st Airborne Division durch den 13. Juni 1944.

Der DLC bietet außerdem eine ahistorische Deutsche Kampagne, in der ihr Carentan zurückerobern müsst, acht Standalone-Szenarios, drei Kampagnen mit 21 unterschiedlichen Szenarios und sechs Master-Karten, die 63,7 Quadratkilometer abdecken.