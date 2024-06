PM: Begebt euch auf die Reise des Jägers mit einem Blick auf Monster Hunter Wilds (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

PlayStation-Fans! Wir sind wieder zurück mit einem weiterem, aufregenden Blick auf Monster Hunter Wilds, das 2025 für PlayStation 5 erscheint. In dem Trailer, der erst kürzlich beim Summer Game Fest 2024 enthüllt wurde, haben wir mit euch geteilt, wie wir das Jagd-Erlebnis mit einer nahtlosen Verbindung der spannenden Story und des Gameplays zu dem immersivsten und cinematischten Jagd-Erlebnis der Serie weiterentwickelt haben.

Falls ihr es noch nicht getan habt, schaut euch unten unseren aktuellsten Trailer an, welchen wir “Die Reise des Jägers” getauft haben. Er zeigt einen kurzen Blick auf die intensive narrativ-getriebene Jagd durch die Windebene und stellt euch brandneue Monster vor, die ihr Debut in Monster Hunter Wilds haben werden.

Werft einen Blick auf unser frisch veröffentlichtes Artwork! Hier sehen wir einen Jäger, der auf ein furchterregendes Rudel von Doshaguma in der weiten Windebene trifft, was einen Vorgeschmack auf die harschen Umweltbedingungen und grausamen Monster gibt, welchen du in der Welt von Monster Hunter Wilds entgegentreten wirst.

Balahara

Léviathan

Der Balahara, ein in der Windebene zu findendes Monster des Typs Leviathan, macht sein Debüt in Monster Hunter Wilds.

Dieser Leviathan nutzt seinen schlangenförmigen Körper, um mit Leichtigkeit durch die normalerweise unpassierbare, zerklüftete Landschaft zu schlittern. Der Balahara sondert eine glitschige Substanz aus, die es ihm erlaubt, jede Kreatur, die unglücklicherweise durch sein Territorium wandert, mit einer Salve aus der Ferne zu schlagen.

Als ein listiger Räuber wird sich der Balahara, dessen flexiblen Körper nutzend, oft in den geschmeidigen Wüstensand graben und lauern, um eine Sandgrube zu erschaffen, die seine Opfer festhält.

Das Verbotene Land ist eine gnadenlose Region – spärlich an Ressourcen und reichlich an denen, die um sie konkurrieren. Gewaltsame Revierkämpfe gehören zum täglichen Geschehen in der Wüste. Die Kämpfe finden nicht nur zwischen den Titanen statt, die diese Reviere beherbergen.

In diesem veröffentlichten Videomaterial sieht man ein Rudel Balaharas einen großen Doshaguma angreifen, sowie ein Chatacabra, der unter Angriff einer Gruppe kleiner Monster steht. Ja, auch kleine Monster verteidigen sich gegen große Feinde, wenn sie sich bedroht fühlen. Wissen über diese Verhaltensweisen können zu eurem Vorteil genutzt werden. Achtet stehts darauf, eure Umgebung genau im Auge zu behalten, damit ihr zu gegebener Zeit angemessen handeln könnt.

Das Entwicklerteam arbeitet daran, eine Story zu erschaffen, die es dergleichen noch nie in der Monster Hunter Serie zu erleben gab, da sie eine fesselnde und faszinierende Narrative mit interesanten Charaktere verbindet, die du während deiner Reise triffst.

Hier ist ein kurzer Blick auf die Story, erzählt durch einige Cutscenes und Gameplay-Segmente.

Ihr übernimmt die Rolle eines Hunters, der zu der Komission zur Erforschung des Verbotenen Lands geschickt wurde.

Mitglieder der Forschungskomission, einschließlich des mysteriösen Jungen Nata, begeben sich auf eine Expedition in das Verbotene Land.

Bei der Einreise in die Windebene trifft die Forschungskomission auf ein Rudel Balaharas, welche den sandigen Grund der Windebene ihr Zuhause nennt.

In der nächsten Szene sehen wir den Hunter auf einen unbekannten Mann treffen, welcher unter Angriff der Balahara steht.

Als der Balahara angreift, sehen wir die Action nahtlos von Cutscene zu Gameplay übergehen.

Jäger können ihre Waffen schwingen, während sie auf dem Saikrii reitend ein sich näherndes Rudel von Feinden abwehren, oder das Saikrii kann dazu befehligt werden, die Monster automatisch zu meiden.

Ein Jäger verschlungen von einer Sandgrube.

Die Balahara spüren den Jäger auf und der Kampf beginnt.

Die Windebene ist ein Schauplatz, welches ein prächtiges und lebendiges Ökosystem voller Monster präsentiert, welches im Kontrast zur Härte der Natur steht. Während eurer Abenteuer werdet ihr die Geheimnisse dieses Landes und der Monster, die es bewohnen, entdecken.

Unter diesen harten Bedingungen müsst ihr auf der Hut vor dem heftigen und voller Blitze strotzenden Sandsturm sein. Im Trailer seht ihr außerdem eine Szene, in welcher ein großes mysteriöses Monster einen Doshaguma mit einem Blitz angreift.

Monster Hunter Wilds verspricht die cinematischte und immersivste Story der Seriengeschichte zu liefern, in welcher Story und Gameplay nahtlos miteinander verbunden sind. Wir haben viel mehr in der Zukunft zu präsentieren, also hoffen wir, dass ihr vor der Veröffentlichung des Spiels für PS5 in 2025 auf dem Laufenden bleibt.