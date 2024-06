PM: Valorant Limited Beta erscheint am 14. Juni für PS5 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wir freuen uns sehr, euch mitteilen zu können, dass das elektrisierende, kreative und actiongeladene Gameplay von Valorant nun auch für PS5 verfügbar ist. Wir können es kaum erwarten, dass ihr alle an unserer Limited Beta teilnehmt, die am 14. Juni beginnt!

Valorant ist ein 5v5-Charakter-basierter taktischer FPS, in dem präzises Gunplay auf einzigartige Agentenfähigkeiten trifft. Valorant ist mehr als nur Waffen und Kugeln … Versteht uns nicht falsch, ihr könnt definitiv einige verrückte Outplays mit euren Waffen machen (fünf Kugeln, fünf Gegner, fünf One-Taps… kein Problem), aber Valorant ist so viel mehr als das. In jedem Spiel von Valorant wählt ihr einen Agenten aus unserer ständig wachsenden, unverschämt globalen Liste, und jeder Agent ist mit einzigartigen Fähigkeiten ausgestattet.

Jeder Agent verfügt über eine andere Ausrüstung, mit der ihr euer Waffenspiel zur Geltung bringen könnt. Keine zwei Agenten werden sich gleich spielen, so wie auch keine zwei Montagen in Valorant gleich aussehen werden. Als wir anfänglich darüber nachdachten, Valorant auf die PS5 zu bringen, ging es nie um die technischen Aspekte der Entwicklung eines neuen Spiels für eine neue Plattform, sondern darum, das Spielgefühl von Valorant zu bewahren. Sobald ihr Valorant spielt und euch mit dem Gameplay vertraut gemacht habt, gibt es einen besonderen Moment, in dem es einfach Klick macht. Momente, in denen ihr allein und in der Unterzahl seid, aber einen Weg findet, die Chancen zu überwinden und die Runde zu gewinnen, während deine Teamkollegen schweigend zusehen – bevor sie in Jubel ausbrechen. Das sind die Momente, die Valorant zu etwas Besonderem machen, wo Kreativität auf Grip trifft. Und wir sind so froh, dass wir diese Erfahrung auf die PS5 bringen und mehr Spieler in unserer Community willkommen heißen können.

Zusätzlich zu den einzigartigen Agenten, Fähigkeiten und Waffen bietet Valorant auch eine Reihe von Karten. Jede von ihnen ist ein Spielplatz für euch, auf dem ihr euer kreatives Denken unter Beweis stellen könnt. Es gibt auch verschiedene Modi, die ihr ausprobieren könnt, egal ob ihr ein schnelles Match spielen oder in der Rangliste aufsteigen wollt, es ist für jeden etwas dabei. Derzeit haben wir für die kompetitive Warteschlange einen Kartenpool, der alle paar Monate wechselt. Aber alle unsere bestehenden Karten sind auch in den nicht kompetitiven Modi verfügbar. Alle Inhalte, die derzeit für Valorant auf dem PC verfügbar sind, werden auch auf der PS5 verfügbar sein, und wann immer wir einen Patch veröffentlichen, werden wir ihn für alle zur gleichen Zeit bereitstellen. Wenn also eine neue Karte oder ein neuer Agent auf den Markt kommt, wird jeder, der Valorant spielt, sie zur gleichen Zeit erhalten.

Wir möchten zwar, dass alle Spieler das gleiche Valorant spielen, aber wir wissen auch, dass es bei all den verschiedenen Modi, Karten, Agenten und Waffen viel zu lernen gibt. Daher werden wir die folgenden Modi und Karten während unserer begrenzten Beta veröffentlichen, um alle auf den neuesten Stand zu bringen.

Unrated, Swiftplay, Deathmatch:

● 14. Juni: Ascent, Bind, Haven, Abyss

● 25. Juni Patch 9.00, Sunset

● 9. Juli: Lotus

● 23. Juli: Icebox

Team Deathmatch

● Alle TDM Karten

Customs

● Alle Karten

Bei Valorant dreht sich alles darum, wie ihr spielen wollt. Von den Agenten, die ihr auswählt, über die Waffe, die ihr bevorzugt (wir bevorzugen die Vandal), bis hin zu der Art und Weise, wie ihr eure Sammlung anpasst. Wir freuen uns, euch in unserer Community willkommen zu heißen, und können es kaum erwarten, all eure kreativen Clips zu sehen und sind bereit, Valorant in eure Hände zu geben.

Unsere begrenzte Beta wird am 14. Juni in den folgenden Regionen beginnen: USA, Kanada, Teile von Europa und Japan. Im Laufe der Limited und Open Beta werden weitere Regionen hinzukommen und wir werden die Verfügbarkeit in jeder Phase aktualisieren. Ihr könnt euch jetzt unter beta.playvalorant.com für die begrenzte Beta anmelden. Wenn eure Region nicht aufgeführt ist, solltet ihr euch trotzdem anmelden, um euer Interesse zu bekunden, da wir im Laufe der Beta neue Regionen hinzufügen werden.

Das war’s von uns für den Moment. Wir können es kaum erwarten, euch am 14. Juni im Spiel zu sehen!